Что будет с курсом доллара в Украине до конца года: банкир озвучил два сценария

Ситуация с курсом доллара в Украине во второй половине 2023 года может развиваться по двум сценариям – стабилизационному и рациональному. Первый и наиболее вероятный предусматривает сохранение текущей валютной политики с официальным курсом не выше 36,6 грн. Второй – девальвацию гривню на 14-15%.

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Об этом рассказал аналитик Райффайзен Банка Александр Печерицын, пишет "Фокус". По его словам, на данный момент ситуация движется именно в направлении стабилизационного сценария.

1. Стабилизационный сценарий

"Это ничего не делать с курсом. Оставить ту систему, которая есть в равновесии, чтобы не создавать дополнительных негативных социальных, девальвационных сигналов", – объяснил Печерицын.

По его словам, текущая модель валютного рынка предусматривает, что Украина получает значительно больше иностранной валюты, чем ее уходит из страны. Кроме того, пополняются резервы Нацбанка, что позволяет поддерживать стабильность гривни.

По мнению банкира, этот "статус-кво" может сохраниться до конца боевых действий. Тогда курс доллара останется на отметке 36,56 грн/долл.

2. Рациональный сценарий

Этот вариант предусматривает, что несмотря на войну гривня должна понемногу девальвировать. Контролируемое удешевление нацвалюты позволит снизить дисбалансы по платежному балансу и внешней торговле, считает Печерицын.

В случае развития такого сценария гривня может девальвировать до 14-15% год к году. Тогда доллар будет торговаться по 41,6 грн.

При этом наибольшей угрозой для валютного рынка в Украине может стать остановка зернового коридора в Черном море. Впрочем, даже это не будет иметь катастрофических результатов для украинской валюты, уверен специалист.

"Приостановка зернового коридора на несколько месяцев и наличие возможности экспортировать продукцию доступными путями, которые останутся, – это не те объемы, которые могут разрушить баланс на валютном рынке. Приток валюты от иностранных кредиторов больше, и он это перекрывает", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, летом не будет резких изменений курса доллара. Гривня останется стабильной как минимум до сентября, а предпосылок к девальвации нацвалюты не наблюдается.

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