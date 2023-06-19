Что будет с курсом доллара до конца лета: украинцам озвучили прогноз

Летом украинцев не ждет резких изменений курса доллара. Гривня останется стабильной как минимум до сентября, предпосылок к девальвации нацвалюты не наблюдается.

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Такой прогноз озвучил исполнительный директор “Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, пишет УНН. По словам аналитика, в конце лета в Украине будет "примерно тот же курс, что есть сейчас.

Пендзин напомнил, что лето традиционно является периодом дефляции, то есть укрепления украинской валюты. Это происходит за счет сезонных факторов, в частности, массовых поставок на рынок продовольствия с открытого грунта.

"Кроме этого, благодаря нашим партнерам, валютные резервы Украины на сегодня достигли 39 млрд долларов – это беспрецедентная цифра за последние 11 лет. Поэтому я, откровенно говоря, не вижу сегодня никаких каких-то серьезных раздражителей для того, чтобы что-то менялось", – отметил Пендзин.

Он уточнил, что по время полномасштабной войны на курс валют в Украине также влияет ситуация на фронте. "Если все будет сохраняться примерно в тех соотношениях, которые есть сейчас, мы будем иметь точно до сентября месяца (стабильный курс доллара. - Ред.), а дальше посмотрим, как будут развиваться события на энергетическом уровне, как Украина будет входить и готовиться к следующей зиме", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение текущей недели (19-25 июня) на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация. Так, курсовые рамки не изменятся – доллар будет стоить 37-38 грн, евро – 40-41 грн.

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