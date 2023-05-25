"Дело Фирташа": пяти главам облгазов избрали меру пресечения

Руководителям пяти облгазов в Украине избрали меру пресечения в деле о масштабных хищениях топлива из газотранспортной системы Украины. Еще двум чиновникам сообщили о подозрении. Речь идет о схеме, к которой причастны руководители отдельных облгазов "Региональной Газовой Компании" (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога избрана руководителям таких облгазов:

"Закарпатгаз" (залог 169 млн грн);

"Львовгаз" (155 млн грн);

"Винницагаз" (186 млн грн);

"Днепропетровскгаз" (160 млн грн)

"Хмельницкгаз" (228 млн грн).

О подозрении сообщили двум топ-чиновниках других облгазов. Это председатели правления "Ивано-Франковскгаз" и "Сумыгаз". Как отмечают в БЭБ, о подозрении объявлено в связи с получением доказательств преступной деятельности.

Досудебное расследование продолжается. В частности, решается вопрос об объявлении пяти человек в международный розыск. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Общая сумма ущерба от схемы предварительно оценивается в 18 млрд грн. Убытки были понесены в 2016-22 гг.

"Правоохранители получили доказательства предоставления Фирташем указаний руководителям компаний, связи между ними, механизмов вывода средств и попыток скрыть следы противоправной деятельности. Как свидетельствуют материалы следствия, должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали средства, которые предусматривались закупкой топлива для нужд граждан Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил уведомление о подозрении. Тогда же прошли обыски у руководителей фирм олигарха (РГК, "Йе енергія") и облгазов.

Еще в мае 2022 года Печерский районный суд Киева передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА), 26 областных и городских операторов газораспределительных систем (т.н. облгазы) Фирташа.

Отметим, украинцы платят облгазам только за доставку топлива. За сам газ деньги поступают поставщику.

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