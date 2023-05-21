Денег будет больше: Украина готова резко нарастить экспорт зерна, но есть условие

Украина готова увеличить экспорт зерна в 2 раза. Условие – открытие портов Николаева.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Он отметил: не менее важным условием является также количество судов, которые будут заходить в порты Николаева. Ведь если их будет недостаточно, желаемого результата достигнуть не получится.

"Важное значение имеет Николаев – поскольку он сопоставимый по размерах с портами Большой Одессы. Украина может увеличить в 2 раза объемы экспорта и, соответственно, удешевить логистику. В результате чего украинские аграрии получать больше денег. Но важно и количество судов, которые пропускаются на Босфоре. Потому что если их будет недостаточно, то не важно, сколько портов будут открытыми – это ничего не даст", – пояснил министр.

Сколько Украина экспортирует зерна

Всего же за маркетинговый год 2022/23 (с июля-2022 по июнь-2023 включительно) Украина, по состоянию на 17 мая экспортировала 44,132 млн тонн зерна и муки. Что немногим меньше аналогичного показателя за прошлый год – по состоянию на 19 моя 2022 было продано 46,606 млн тонн.

Как сообщили в Минагрополитики, больше всего Украина экспортирует кукурузы – 25,96 млн тонн. Далее идут:

пшеница – 15,066 млн тонн;

ячмень – 2,598 млн тонн;

мука пшеничная – 130,1 тыс. тонн;

рожь – 17,9 тыс. тонн;

мука из других видов зерновых – 5,1 тыс. тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Молдова отказалась от намерения ввести ограничения на импорт украинских зерновых. Как заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля, с одной стороны, эта мера "дала бы нулевые результаты", а с другой – ответные меры Украины привели бы ко многим потерям для агросектора Молдовы.