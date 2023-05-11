Испугались ответа? В Молдове передумали ограничивать импорт украинского зерна

Молдова отказалась от намерения ввести ограничения на импорт украинских зерновых. Как заявил министр сельского хозяйства страны, с одной стороны, эта мера "дала бы нулевые результаты", а с другой – ответные меры Украины привели бы ко многим потерям для агросектора Молдовы.

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Об этом сообщает NewsMaker. Также, отмечается, поскольку объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначителен – около 177 тонн пшеницы и 4 тыс. тонн семян подсолнечника, – а элеваторы в Молдове позволяют хранить около 3 млн тонн продукции, "молдавским фермерам есть где хранить зерно".

"Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", – сказал министр.

Кроме того, отметил он, Молдова также не рассматривает возможности запрета транзита зерна из Украины через Молдову. Ведь, по его словам, "транзит не влияет отрицательно".

Что предшествовало

Ранее министерство сельского хозяйства Молдовы объявило о своих планах присоединиться к решению ЕС о временном запрете на импорт сельскохозяйственных культур из Украины. Свое решение там объяснили:

якобы нехваткой места в хранилищах;

беспокойством местных фермеров по этому поводу.

В ответ на это правительство Украины заявило о подготовке запрета молдавского импорта. "Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Румыния ввела временный запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины. Действовать он будет до 5 июня.