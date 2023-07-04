Детали из США, Германии и других стран: в оружии РФ нашли 1057 иностранных компонентов

В оружии и технике страны-террористки России насчитали 1 057 иностранных компонентов, изготовивших 155 компаний. Больше всего компонентов было изготовлено компаниями из Соединенных Штатов.

Видео дня

Об этом говорится в документе №12 санкционной группы Макфола – Ермака. К примеру, 13 июня российская ракета Х-101 попала в дом в Кривом Роге (Днепропетровская область), тогда погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Эта ракета несла 53 критически важные компоненты из других стран.

Больше всего деталей производят именно американские компании. К примеру, экспорт критически важных компонентов из США в Россию, произведенную корпорацией Intel, в 2022-м превысил $700 миллионов.

Исследование выявило, что критически важные компоненты иностранного производства, найденные на поле боя с апреля 2022 года, принадлежат широкому спектру оружия.

ракеты "Искандер-К" и "Калибр";

дроны ("Орлан" и "Корсар");

бронетехника;

артиллерия;

танки Т-72;

ракеты для РСЗО "Торнадо-Г";

автомобили "Тайфун-К";

вертолеты;

комплексы РЭБ (устройства радиоэлектронной борьбы).

Больше всего компонентов производят американские компании Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, немецкая Infineon Technologies и корейская Samsung.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британский Unilever в список международных спонсоров войны. Компания владеет более чем 400 брендами, включая Domestos, Dove, Rexona, Axe, Persil, Lipton, Knorr и Hellmann's.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!