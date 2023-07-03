Бойкот Domestos, Dove и Lipton: британский гигант Unilever объявлен спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британский Unilever в список международных спонсоров войны. Компания владеет более чем 400 брендами, включая Domestos, Dove, Rexona, Axe, Persil, Lipton, Knorr и Hellmann's. Внесение в перечень грозит компании серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

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Так, Unilever 3 июля попал в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. Ведомства призывают к бойкоту продукции и услуг компаний, внесенных в этот список.

После полномасштабного вторжения России в Украину компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в РФ и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (56 млн евро) в 2021 году до более чем 9,2 млрд рублей (108 млн евро) в 2022 году, отмечают в НАПК.

За 2022 год Unilever Russia заплатила около $50 млн налогов в бюджет Кремля. А пресс-служба компании в России заявила, что "позиция Unilever в России не изменилась": предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы – операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

Что означает попадание в список спонсоров войны

Unilever – далеко не первая международная компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Так, американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии.

После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина впервые исключила компанию из перечня спонсоров войны. Под давлением бизнес разорвал все связи с РФ.

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