Для кого в Украине будет работа после войны: названы ключевые профессии

Украинцам после победы в войне нужно будет активно восстанавливать страну. И это приведет к существенным изменениям на рынке труда. Кроме строителей и прочих рабочих, процесс восстановления потребует большого количества проектных менеджеров, а также руководителей, которые способны работать с иностранцами.

Видео дня

Об этом рассказала Happy Monday управляющая партнер Havas Creative Group Ukraine Наталья Морозова. По ее словам, восстановление Украины будет предусматривать модернизацию инфраструктуры, внедрение западных стандартов и запуск новых инвестиционных проектов.

"Уже сейчас наблюдается заметный интерес западных компаний к украинскому рынку. Пока это можно назвать "заглядывают на цыпочках", но понятно, что они планируют зайти в Украину или расширить свою деятельность, если уже присутствовали здесь", – объяснила Морозова.

Она отметила, что в первую очередь вырастет спрос на руководителей, проектных менеджеров, специалистов рабочих профессий. "И не только в сфере строительства, а во всех отраслях. Также потребуются люди, которые умеют и могут работать с западным бизнесом, с донорскими организациями", – подчеркнула эксперт.

Новые компании будут конкурировать с теми, кто уже присутствует на нашем рынке, поэтому будут пользоваться спросом также специалисты по рекламе и коммуникациям. Без работы не останутся и медики, особенно врачи-реабилитологи.

"Отдельно следует сказать об IT и высоких технологиях. На таких специалистов и раньше был кадровый голод, но после победы они станут особенно ценными", – добавила специалистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала года по май 2023-го средняя зарплата выросла с 15 тыс. до 16,5 тыс. грн. Однако существуют профессии, представителям которых готовы платить в разы больше – до 40-50 тыс. грн. Среди них, к примеру, есть водители-международники, риелторы и инженеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!