В Украине подросли зарплаты: кому готовы платить в разы выше средних окладов

В Украине с начала года по май-2023 средняя зарплата выросла с 15 тыс. до 16,5 тыс. грн. Однако существуют профессии, представителям которых готовы платить в разы больше – до 40-50 тыс. грн. Среди ник, к примеру, есть водители-международники, риелторы и инженеры.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного крупным порталом по поиску работы. Так, семь самых высоких зарплат по должностям в мае были такими:

52 500 грн – медиабаер;

40 000 грн – водитель-международник;

32 500 грн – эндодонтист;

30 000 грн – руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик;

29 000 грн – курьер с собственным авто;

28 000 грн – координатор по сбыту, региональный менеджер;

27 550 грн – арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров.

В то же время наименьшие зарплаты получали библиотекари и консьержи (по 7 000 грн), парковщики (7 875 грн), санитары (8 000 грн) и уборщики (8 500 грн). Ниже 10 тыс. грн средняя зарплата осталась также у посудомоечников (9 000 грн) и мастеров производственного обучения (9 500 грн).

Темпы роста зарплат также различаются в зависимости от сферы. Так, самый высокий рост за месяц (в мае по сравнению с апрелем) – на уровне 7% – наблюдался в юриспруденции, СМИ, издательстве и секретариате. Рост зарплат на 4-6% показали управление персоналом, строительство, продажи и отельно-ресторанный бизнес. На 3% оклады выросли у сотрудникв сферы обслуживания, развлечений на также у представителей рабочих специальностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальную зарплату повысят только в 2024 году. При этом минималка увеличится с 6700 до 7651 грн. Предполагается, что этого повышения не хватит, чтобы компенсировать рост цен сразу за 2022 и 2023 годы.

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