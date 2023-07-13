"Дочка" "Нафтогаза" год скрывала аренду офиса в центре Киева: кто получит десятки миллионов госкомпании

Основанная "Нафтогазом" компания "Нафтогаз цифровые технологии" заплатит 25 млн грн за аренду офисных помещений. Деньги получит компания "Три О", которая была единственным участником тендера и связана с владельцем ликвидированного банка "Михайловский" Виктором Полищуком. Его связывают с бежавшим Россию министром времен Януковича Клименко.

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Примечательно, что, по информации Prozorro, договор об аренде был заключен еще в августе 2022 года (когда, кстати, уже несколько месяцев шла полномасштабная война). Т.е., почти за год до публикации.

Офис на 621 кв. м "Нафтогаз цифровые технологии" снимает на 26 этаже бизнес-центра Gulliver. Срок действия соглашения – 1,5 года: с 1 сентября 2022 года по 29 февраля 2024-го.

Дополнительно "дочка" "Нафтогаза" будет использовать и другие помещения бизнес-центра. В частности:

общие части этажа "в соответствии с их функциональным назначением";

паркинг – в т.ч., 2 местами в его закрытой части в режиме 24/7;

кладовку, склад и т.п.

Арендуемый офис оснащен необходимыми системами и сетями. А кроме того, укомплектован:

мебелью;

бытовой техникой;

сетевым и серверным оборудованием;

разнообразными приборами,;

декором и т.д.

Деньги не сэкономили

Изначальный тендерный запрос от "дочки" "Нафтогаза" составлял 24 млн 999 тыс. 999 грн 99 коп. Предложение "Три О" полностью соответствует этой сумме. Т.е., цена в процессе тендера снижена не была.

След Януковича

"Три О" была единственным участником тендера. По данным Clarity Project, с 2017 года компания приняла участие и победила в 5 тендерах на общую сумму 25,06 млн грн. Практически вся она получена от "Нафтогаз цифровые технологии".

Владельцами "Три О" являются несколько компаний из разных стран – в т.ч., из офшоров. В частности:

украинская "Компания "Мобил Вест";

британская "Подемос";

виргинские "Бадли Коаст Лимитед" и "Левиш Венчерз Лимитед";

кипрская "Хетибер Файненс Лимитед".

Владельцами же "Мобил Вест" являются все та же британская "Подемос", а также Вячеслав Игнатенко. Он – двоюродный брат жены владельца ликвидированного банка "Михайловский" Виктора Полищука Лилии Резвой. Которая, как утверждал Полищук еще в 2016 году, и руководит "Гулливером".

При этом сам Полищук, говорится в материале НГ, стал известен во времена президентства Виктора Януковича – "в том числе благодаря банку "Михайловский", сети магазинов "Технополис" ("Эльдорадо") и связям с тогдашним министром доходов Александром Клименко, после Евромайдана бежавшего в Россию".

"Три О" же, по информации YouControl, по состоянию на февраль 2023 года была налоговым должником. Долг компании составлял более 5 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, "след Януковича" прослеживается и в другом гостендере.Коммунальное учреждение "Управление общей собственностью территориальных общин" Закарпатского облсовета потратило более 3 млн грн на покупку 2 автомобилей чешской марки Skoda. Победителем обоих тендеров стала компания "Закарпат-Авто", руководит которой Сергей Ремез – бывший помощник скандального экс-нардепа от Партии Регионов, ныне являющегося председателем Мукачевского райсовета, Михаила Ланьо. Эта же компания оказалась единственным участником тендеров.

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