Чиновники купили у экс-помощника нардепа от Партии регионов дорогие авто: стоимость выше, чем в салонах

Коммунальное учреждение "Управление общей собственностью территориальных общин" Закарпатского облсовета потратило более 3 млн грн на покупку 2 автомобилей чешской марки Skoda. Победителем обоих тендеров стала компания "Закарпат-Авто", руководит которой Сергей Ремез – бывший помощник скандального экс-нардепа от Партии Регионов, ныне являющегося председателем Мукачевского райсовета, Михаила Ланьо. Эта же компания оказалась единственным участником тендеров.

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При этом за автомобиль Skoda Superb Style 2.0 управление явно переплатило. По данным системы Prozorro, за эту машину 2022 г.в. будет заплачено 1,575 млн грн – тогда как официальный дистрибьютор Skoda в Украине предлагает новую по 1,535 млн грн. Т.е., на 40 тыс. грн дешевле.

Более того, изначально управление готово было заплатить за авто еще больше – 1,675 млн грн. Т.е., переплатить были готовы 140 тыс. грн. Этих денег бы хватило на несколько бронежилетов для украинских защитников.

За автомобиль Skoda Kodiaq Style 2.0 управление заплатит 1,466 млн грн. В процессе "торгов" эта сумма была уменьшена на 61 тысячу – с 1,527 млн грн. Впрочем, за эту машину управление не переплатило – даже наоборот: по данным официального поставщика автомобилей Skoda в Украине, такие авто стоят немного, но дороже.

Конкурентов у победителя не было

Победителем обоих тендеров стала компания "Закарпат-Авто". Она же была и единственным их участником.

По данным Clarity Project, с 2016 года эта компания победила в 80 тендерах на общую сумму 14,39 млн грн. При этом:

действует она лишь в Закарпатской области;

нередко оказывается единственным участником торгов. К примеру, во всех, в которых принимала участие в 2023 году.

Связи с людьми Януковича

Основателем и руководителем "Закарпат-Авто", которая, по данным YouControl, имеет долги по налогам, является Сергей Ремез. С 2012 по 2019 года он на общественных началах работал помощником народного депутата VII и VIII созывов Михаила Ланьо. Который:

состоял в Партии Регионов;

16 января 2014 года, во время Евромайдана, голосовал за диктаторские законы;

стал центральной фигурой т.н "стрельбы в Мукачево";

в настоящее время является председателем Мукачевского райсовета.

Примечательно, что самим Управлением общей собственностью территориальных общин руководит Антон Громовой. Который, по данным NGL.media, "сделал стремительную карьеру во времена Януковича – до заместителя председателя ОГА, пока не попался на взятке".

"Позже он был переведен на должность заместителя начальника Главного управления Миндоходов в Закарпатской области, где проработал до Революции достоинства. Согласно закону "Об очищении власти" в 2014 году Громовой был люстрирован с запретом в течение следующих 10 лет работать в органах государственной власти и местного самоуправления", – говорится в материале.

Впрочем, отмечается, в том же году он подал иск об отмене люстрационного приказа и выплате ему зарплаты за все время вынужденного отстранения от работы. Который в конце 2020 года был удовлетворен Закарпатским окружным админсудом.

"Но налоговики подали апелляцию. Позже дело перешло в Верховный Суд, где решали вопрос о выплате зарплаты за несколько лет. В ноябре 2022 года суд отказал налоговикам в повороте исполнения судебного решения", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, николаевские чиновники, проверяющие пенсии, покупают кроссовер Renault Duster за 1 млн грн. При том, что официальный представитель Renault в Украине предлагает новые автомобили этой модели с соответствующими характеристиками по цене от 762,9 тыс. грн до 818,9 тыс. грн (в зависимости от комплектации).

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