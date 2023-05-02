"Дочке" "Новой почты" разрешили выдавать украинцам платежные карты и открывать счета

Основанная "Новой почтой" финтех-компания NovaPay получила разрешение на выпуск платежных карт и открытие счетов. Обслуживать разрешается и физических, и юридических лиц.

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Соответствующее решение принял Национальный банк Украины (НБУ). Как следует из норм закона "О платежных услугах", теперь "дочка" "Новой почты" сможет:

открывать и обслуживать счета частных и корпоративных клиентов;

выпускать карточки к счетам физических лиц, принимать деньги на счет и выдавать их;

совершать безналичный прием платежей для бизнеса;

обеспечивать переводы без открытия счета;

кредитовать.

Как объяснили в NovaPay, сейчас идет подготовка технической базы и внутренней инфраструктуры компании. Это позволит ей расширить спектр финансовых услуг, которыми, вероятно, смогут пользоваться не только клиенты "Новой почты".

"Открытие счетов и собственная эмиссия карт сделает расчеты для клиентов и между ними более быстрыми и удобными. В первую очередь это облегчение ощутят потребители "Новой почты", а в дальнейшем — и те, кто не связан с логистикой", – рассказал СЕО NovaPay Андрей Кривошапко.

Также он анонсировал появление отдельного мобильного приложения финтех-компании. Его запуск планируется уже на 2023 год.

Кроме того, в 2022 году NovaPay подала документы на лицензию EMI центробанка Литвы. В случает ее получения компания сможет предоставлять финансовые услуги во всех странах ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Новая почта" приостановила прием продуктов питания на отправку в страны ЕС. Причина – временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины, которые ввела Польша.

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