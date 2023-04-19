"Новая почта" запретила некоторые отправления: подробности

Частный почтовый оператор "Новая почта" приостановил прием продуктов питания на отправку в страны ЕС. Причина – временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины, которые ввела Польша.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: в настоящее время в "Новой почте" ожидают соответствующих разъяснений правительств Польши и Украины – "для уточнения возможных сроков возобновления таких отправок".

При этом подчеркивается: под ограничения попали сразу несколько групп продуктов. В частности:

сахар;

зерновые;

кондитерские изделия;

фрукты;

овощи;

переработанная плодово-овощная продукция (соки, джемы и т. п.) и т. д.

"Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины – сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции. Поэтому Новая почта временно не принимает какие-либо продукты в составе международных посылок, направляющихся в ЕС. Мы ждем дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправок", – говорится в сообщении.

Транзит возобновится в ночь на 21 апреля

Ранее же в Минэкономики сообщили о достигнутой договоренности с Польшей о возобновлении транзита украинской сельхозпродукции. Произойти это должно в ночь на 21 апреля. Тем не менее запрет на импорт сельхозпродукции Украины в Польшу остается в силе.

"Транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля текущего года", – говорится в сообщении.

В то же время министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил: зерновые грузы из Украины, которые будут проходить транзитом через Польшу, будут пломбироваться GPS-трекерами. Это даст возможность отслеживать их, чтобы выяснить, действительно ли они покинули Польшу.

По его словам, таким образом "ни одна тонна украинской сельскохозяйственной продукции не останется в Польше". Что даст Варшаве возможность уже к июлю 2023 года вывезти из страны излишки зерна – и освободить место для нового урожая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Новая почта" отменила плату за переадресацию в пределах города. Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет. При этом переадресация между разными населенными пунктами остается платной.