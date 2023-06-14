Доллар подрос: банки Украины обновили цены на валюту

Курс наличного доллара в банках Украины несколько повысился. В среду, 14 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,90/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями вторника курс в покупке вырос на пять копеек, а в продаже – на семь копеек.

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В целом за неделю средний курс доллара в банках повысился на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего продает доллары среди крупнейших банков Универсал Банк (он же Монобанк, по 37,25 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – Райффайзен Банк (36,9 грн).

Карточный курс доллара используется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить безналичную валюту (доллар на карту) нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,23 грн, средний курс продажи составляет 37,34 грн, что значительно выше, чем накануне. Евро на валютном аукционе 14 июня продают по 40,36 грн, а покупают – по 40,58 грн (евровалюта тоже подорожала).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 14 июня он вырос сразу на 11 коп., до 39,47 грн.

Стоит ли украинцам скупать доллары

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, сейчас спрос на наличный доллар формируется в основном населением, которое покупает валюту как средство для сбережений. Однако на самом деле более привлекательными для граждан являются гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Доллар сейчас не выглядит как лучшее средство для сбережений. И долларовая инфляция достаточно велика, и ставки в долларах на украинском рынке низкие. Ожидания по курсу доллара более-менее стабильны. При этом гривня – банковские счета или ОВГЗ в гривне – выглядит гораздо более интересным средством для сбережения", – сказал Паращий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы уже несколько недель не могут без комиссии продавать доллары в обменниках. За 100 долларов платят как за 90, а объясняют это тем, что на купюре обнаружили пятно, потертость, следы от ручки и т. д. Таким образом обменники могут дополнительно собирать с клиентов около 30 млн долларов в месяц.

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