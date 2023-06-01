Доллар сменил курс: какую цену установили банки Украины в первый день лета

Курс наличного доллара в банках Украины немного упал. В четверг, 1 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,15/37,55 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями среды курс в покупке снизился 5 копеек, а в продаже не изменился.

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В целом за неделю средний курс доллара в банках снизился более заметно – на 14 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Универсал Банк (он же Монобанк, по 37,38 грн), а самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,85 грн). Покупает доллары по самой низкой цене Ощадбанк (36,85 грн), а по самой высокой – Укрэксимбанк (37,1 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,40 грн, средний курс продажи составляет 37,47 грн, что немного ниже, чем днем ранее. Евро на валютном аукционе 1 июня продают по 40,25 грн, а покупают – по 40,50 грн (стоимость евровалюты не изменилась).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 1 июня он вырос сразу на 10 копеек, до 39,28 грн.

Что будет с курсом доллара в июне

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, курс в Украине достаточно стабильный, поэтому значительных изменений пока не прогнозируется. При этом украинцам не советуют сейчас скупать валюту, если это делается в надежде на то, что в дальнейшем курс будет девальвировать.

"Прогноз достаточно прост. Валюта будет более-менее стабильной. Дело в том, что курс гривни сейчас зависит от динамики международной финансовой помощи, которая оказывается очень стабильно. "Зерновая инициатива" продолжилась, то есть экспортная выручка за зерно будет поступать в Украину. Особых каких-то движений в ту или иную сторону ожидать не стоит", – сказал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в обменниках отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара. Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составить до 50% от номинала.

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