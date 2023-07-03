Доллар устремится к нижней черте: как изменится курс валют в Украине

Курс наличного доллара в Украине будет стремиться к уровню ниже 37 грн, однако пробить эту психологическую отметку сможет разве что ненадолго. Курс евро в то же время будет пытаться выйти на уровень выше 41,5 грн, то есть за верхнюю границу нынешнего курсового коридора.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, в целом курсовые рамки в Украине остаются стабильными:

37-38 грн для наличного доллара;

40-41,5 грн для наличного евро.

"Стоимость доллара (на неделе до 9 июля. – Ред.) будет на грани 37 грн с периодическим снижением курса в сторону официального (ситуативная разница между курсами может сократиться до 1-1,5%). А курс евро будет пытаться выйти за 41,5 грн, то есть за верхний предел коридора колебаний", – добавил эксперт.

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты не будет превышать 30 копеек, считает эксперт. Это также соответствует трендам, которым следует гривня последние два месяца, отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк обязал обменники покупать доллары всех годов выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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