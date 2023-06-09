Доллар в Украине сменил курс: сколько нужно отдать банкам за валюту 9 июня

Курс наличного доллара в банках Украины несколько поднялся после заметного снижения. В пятницу, 9 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,9/37,3 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями четверга курс в покупке вырос на пять копеек, зато в продаже цена на доллар осталась прежней.

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В целом за неделю снижение среднего "банковского" курса доллара составило 7,5 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Райффайзен Банк (по 37,2 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – ОТП Банк (36,95 грн).

Банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,13 грн, средний курс продажи составляет 37,23 грн, что немного ниже, чем накануне. Евро на валютном аукционе 9 июня продают по 40,13 грн, а покупают – по 40,34 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 9 июня он вырос на 7 коп., до 39,26 грн.

Скупать валюту или нет – украинцам дали рекомендацию

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в начале июня доллар выглядит не лучшим средством для сбережений украинцев. Причин две:

долларовая инфляция (глобальная) достаточно велика;

в Украине ставки в долларах очень низкие.

"Ожидания по курсу доллара остаются, по-моему, более-менее стабильны. При этом гривня – банковские счета или ОВГЗ в гривне – сейчас выглядит гораздо более интересным средством для сбережения", – сказал Паращий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банки и обменники отказываются принимать часть купюр. Украинцы массово жалуются: при обмене просят заплатить дополнительную комиссию в размере 10-14%, а некоторые банкноты вообще не принимают.

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