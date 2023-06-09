"Это похоже на кидалово": украинцы массово жалуются, что обменники отказываются принимать доллары. В чем причина

В Украине банки и обменники отказываются принимать часть купюр. Украинцы массово жалуются: при обмене просят заплатить дополнительную комиссию в размере 10-14%, а некоторые банкноты вообще не принимают.

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"Это абсолютно нормальная практика – 14% комиссии за прием в банках... До 1996 – почти все. Банкноты после – с любой интервенцией, даже наименее заметной", – пишет Наталья Емченко в ответ на просьбу в Facebook рассказать о проблемах с обменом долларов.

Виктор Смоленский также постоянно сталкиваются с проблемами при попытке обменять валюту. Предлагают фактически заниженный курс (за счет комиссии). "Аналогично, был шокирован, когда узнал, что обменники меняют, но по заниженному курсу или что-то такое. Адекватная реакция на это, по-моему, это слать ко всем чертям и идти в другой обменник. Потому что мне это похоже на кидалово", – написал он.

Виталий Васильчук рассказал, что с купюрой в 100 долларов обошел семь обменников. В одних предлагали заплатить комиссию в 10%, другие вовсе отказывались принимать банкноту.

С одной купюрой $100 ходил в 7(!!!) обменников. У некоторых вообще не брали, у некоторых предлагали с комиссией 10%. Не берут каждую вторую купюру: там пятно, там печать, там прокол, там просто старое. "Для того, чтобы поменять купюру в обменнике без комиссии, купюра должна иметь состояние новой", – написал он.

Почему не принимают банкноты

По правилам кассир или сотрудник обменника имеет право сам оценивать состояние банкноты. При наличии незначительных пятен, повреждений, отверстий, купюру обязаны обменять. Если это отказываются делать, украинец имеет право оставить жалобу в НБУ. Каждый обменник получает лицензию в Нацбанке и за нарушения правил может заплатить штраф либо даже лишится лицензии.

Нацбанк уже отреагировал на действия обменников. Правила в ближайшее время хотят смягчить так, чтобы у обменников не было возможности отказываться от обмена.

Как ранее писал OBOZREVATEL, какие купюры доллара обязаны принимать в обменниках. Даже при наличии незначительных пятен деньги должны обменять.

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