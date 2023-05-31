Дом в Карпатах продают за $6 тысяч: как выглядит недвижимость в горах

В Стебни Черновицкой области продается дом в Карпатах. Недвижимость в горах предлагают за 6,2 тыс. долларов.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Дом состоит всего из двух комнат, вместе с ним продается и участок площадью семь соток. Дом приватизирован, рядом есть гараж. Дом находится в 150 метрах от реки Черемош, на другом берегу - уже Ивано-Франковская область.

В 10 метрах от дома есть колодезь. "Дом старенький, нуждается в ремонте, или построить на его месте новый", - говорится в объявлении. В доме есть веранда, кухня, комната и подвал. К дому пристроен сарай. Отопление печное. Главное преимущество – дом фактически находится в горах, недалеко есть река.

"Летом грибы, зимой – лыжи и т.д. Идеально подходит к отдыху", – пишет автор объявления. Среди недостатков: отсутствие газа (в горах нет газоснабжения) и водоснабжения внутри дома. Однако при желании можно установить насос, пробурить скважину.

Современный дом площадью около 100 квадратов в Карпатах может стоить около 35 тыс. долларов. Самые дешевые дома продаются в населенных пунктах, которые находятся недалеко от границы с РФ. К примеру, в приближенных к границе населенных пунктах Сумской области дом можно купить всего за 15 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве продают одну из самых маленьких квартир. Площадь жилья достигает всего 15 квадратов. При этом минимальная площадь согласно строительным нормам не может быть меньше 30 квадратов.

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