В Киеве продают квартиру размером с кладовку: сколько стоит и как выглядит 

В Киеве на ул. Левитана продают квартиру площадью всего в 14 квадратных метров. За одну из самых маленьких квартир на рынке недвижимости хотят выручить 31,7 тыс. долларов.

Видео дня

Таким образом, стоимость квадратного метра в квартире составляет 2,2 тыс. долларов. Такая же цена на жилье в центре столице. Это следует из объявления, размещенного на крупном портале недвижимости.

Квартира находится на первом этаже 25-этажного здания. Дом сдан в эксплуатацию в 2013 году, а в квартире сделан ремонт. "Развитая инфраструктура, рядом все необходимое: супермаркеты, магазины, школа", - говорится в объявлении.

Отметим, в Украине согласно строительным нормам минимальная площадь однокомнатной квартиры составляет 30 квадратов. Жилье, площадь которого меньше указанной, может считаться аппартаментами, нежилым помещением.

После начала полномасштабной войны рынок недвижимости оказался в кризисе. Спрос на квартиры значительно упал. Цены в гривневом эквиваленте значительно выросли в результате девальвации нацвалюты. При этом в долларах цены на жилье продавцам пришлось снизить.

Как отмечают риелторы, в большинстве объявлений указаны цены на квартиры, которые могут быть завышены на 10-30%. При этом продавцы готовы на скидки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине можно купить дом с участком земли за тысячу долларов. При этом такая недвижимость будет находиться недалеко от границы с РФ либо в отдаленном от крупного города населенном пункте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!