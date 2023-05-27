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В Киеве продают квартиру размером с кладовку: сколько стоит и как выглядит 

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
4,2 т.
Как выглядит самая маленькая квартира

В Киеве на ул. Левитана продают квартиру площадью всего в 14 квадратных метров. За одну из самых маленьких квартир на рынке недвижимости хотят выручить 31,7 тыс. долларов.

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Таким образом, стоимость квадратного метра в квартире составляет 2,2 тыс. долларов. Такая же цена на жилье в центре столице. Это следует из объявления, размещенного на крупном портале недвижимости.

Квартира находится на первом этаже 25-этажного здания. Дом сдан в эксплуатацию в 2013 году, а в квартире сделан ремонт. "Развитая инфраструктура, рядом все необходимое: супермаркеты, магазины, школа", - говорится в объявлении.

Отметим, в Украине согласно строительным нормам минимальная площадь однокомнатной квартиры составляет 30 квадратов. Жилье, площадь которого меньше указанной, может считаться аппартаментами, нежилым помещением.

Как выглядит квартира

После начала полномасштабной войны рынок недвижимости оказался в кризисе. Спрос на квартиры значительно упал. Цены в гривневом эквиваленте значительно выросли в результате девальвации нацвалюты. При этом в долларах цены на жилье продавцам пришлось снизить.

Как отмечают риелторы, в большинстве объявлений указаны цены на квартиры, которые могут быть завышены на 10-30%. При этом продавцы готовы на скидки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине можно купить дом с участком земли за тысячу долларов. При этом такая недвижимость будет находиться недалеко от границы с РФ либо в отдаленном от крупного города населенном пункте.

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