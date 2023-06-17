Экс-замглавы "Нафтогаза" продает "роскошную резиденцию" за 590 млн: он построил под Киевом настоящий дворец 

В Хотяновке недалеко от Киева на продажу выставили самый дорогой дом в Украине. Это дворец площадью 3 тыс. квадратов. В доме есть собственный лифт, спа-комплекс, два бассейна, гараж на 15 авто.

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Резиденция принадлежит семье Кацуб. А участок земли оформлен на бывшего замглавы "Нафтогаза" Александра Кацуба. Соседний участок земли – в аренде у его матери Натальи Гордиенко.

Объявления о продаже резиденции опубликовали 11 июня 2023-го. Дом продают через агентство недвижимости Lux-Estate. Предложение также разместили на сайте OLX. Цена составляет 590,3 млн грн. Это самый дорогой дом, выставленный на продажу в Украине.

OBOZREVATEL нашел указанный дом на карте, а также сделал выписку из реестра прав на недвижимое имущество. Оказалось, что участок принадлежит Александру Кацубе. Также рядом участок земли, который находится в аренде у его матери Натальи Гордиенко. Ранее в СМИ также звучала информация, что домом пользуется брат Александр Сергей (был народным депутатом, работал в "Нафтогазе").

"Территория резиденции 1,35 Га, выполнен профессиональный ландшафтный дизайн, живописная природа и захватывающие виды. В доме выполнен ремонт в дворцовом стиле, сочетающий вкус, изящность и высокий статус. Красоту домашнего интерьера подчеркивают предметы декора, созданы по авторским эскизам, что еще больше подчеркивает индивидуальность и уникальность интерьера, элитная мебель от ведущих компаний, большое количество простора и света", – говорится в объявлении.

В доме выполнен ремонт в "дворцовом стиле", семья Кацуб заказывала эксклюзивную мебель. Дом уже пытались продать несколько лет назад, однако тогда желающих жить в дворце не нашлось.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Одессе продают самую дорогую частную резиденцию. За 9,6 млн долларов на первой линии от моря предлагают три дома (основной, гостевой и морской), два спа, 25-метровый бассейн, винный зал, кинотеатр, бильярдный зал, пассажирский лифт внутри дома. Внутри дома – мрамор, золото и ценные породы дерева "со всего мира".

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