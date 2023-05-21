ЕС введет санкции против фирм из Китая за помощь России, – фон дер Ляйен

Новый – 11-й – пакет санкций ЕС будет содержать ограничения против ряда компаний по всему миру, которые помогают Москве уклоняться от санкций. В т.ч., зарегистрированных в Китае.

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Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ZDF. Она отметила: всего санкции будут введены против более, чем 90 компаний.

Своими действиями, отметила фон дер Ляйен, ЕС намерен положить конец практике уклонения РФ от санкций. "В 11-м пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых мы имеем четкие доказательства того, что они поставляют подсанкционные товары из ЕС в Россию через третьи страны", – сказала она.

При этом президент Европейской комиссии подчеркнула: среди этих фирм "около 8-ми" зарегистрированы в Китае – что, впрочем, не означает, что "они именно китайские". "Это компании, которые существуют на бумаге и имеющие иностранных владельцев, но зарегистрированы в Китае", – объяснила фон дер Ляйен.

Санкций против "Росатома" не будет

В то же время, ЕС не планирует вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом". Там считают, что такие меры не нанесут серьезного ущерба Москве.

"Несмотря на то, что страны-члены союза сокращают зависимость от российской энергетики, ЕС не будет нацеливаться на "Росатом" – по крайней мере, в рамках 11 санкционного пакета. ... Там считают, что одними санкциями, ведь есть и другие пути для достижения той же цели", – приводит слова высокопоставленного чиновника ЕС CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Великобритания ввела новые санкции против российских компаний, финучреждений и физлиц. В частности, в список попали Росбанк и Тинькофф Банк. Аналогичный пакет санкций уже анонсировала Австралия.

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