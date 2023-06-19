Эти арбузы продаются по $4200 за штуку: почему такая цена. Фото

В Японии на традиционном сезонном аукционе продали арбузы по цене около 4200 долларов (155 тыс. грн) за штуку. Речь идет о черный арбузах сорта "Densuke", которые выращиваются на самом северном острове Японии, Хоккайдо.

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Кожура этих арбузов кажется черной, но на самом деле имеет темно-зеленый оттенок. Как сообщает NCM, цена на арбузы "Densuke" на первом аукционе сезона 2023 года все же не смогла стать рекордной: максимальная стоимость одного арбуза была зафиксирована в 2019 году на уровне около 5000 долларов.

Необычные арбузы продаются в фирменной упаковке. Самые дорогие плоды находятся в черных коробках с алой внутренней обивкой, а арбузы "попроще" – в аутентичных веревочных сетках.

Черный арбуз Densuke – что известно о сорте

История сорта началась с 1980-х годов. Черные арбузы вывели в поселке Тома, чтобы компенсировать убытки от сокращений урожаев риса. С этим связано и название сорта: слово "Densuke" состоит из иероглифов "рисовое поле" и "помощь".

Особенность этого сорта заключается не только в необычном цвете кожуры (почти глянцево-черном, без полос и пятен). Арбузы "Densuke" также отличаются исключительной сладостью и насыщенном красном цвете мякоти.

Через два десятилетия арбуз "Densuke" стал самой дорогой ягодой премиум-класса не только в Японии, но и во всем мире. Средний вес одного плода составляет 5-7 кг, но иногда достигает и 11 кг.

Арбузы "Densuke" могут быть разной формы, вплоть до квадратных. Однако самой популярной остается традиционная круглая форма.

Средний годовой урожай арбуза составляет всего около 10 000 штук. Выращивают такие арбузы по-прежнему только в поселке Тома, поэтому сорт остается эксклюзивным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на аукционе Sotheby's продали самый большой в истории торгов рубин весом аж 55,22 карата. Сумма, которую за него заплатили, тоже стала рекордной – $34,8 млн.

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