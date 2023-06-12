Самый крупный рубин в мире продали за рекордные $34,8 миллиона: фото камня

На аукционе Sotheby's продали самый большой в истории торгов рубин весом аж 55,22 карата. Сумма, которую за него заплатили, тоже стала рекордной – $34,8 млн.

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Камень обнаружили в 2022 году на одном из рудников компании в Мозамбике фирмой Fura Gems, пишет CNN. Рубин был назван "Эстрелла де Фура", или "Звезда Фура" на официальном языке Мозамбика, португальском.

Накануне аукциона Sotheby's охарактеризовал драгоценный камень как "чрезвычайно редкий" и "самый ценный и важный" рубин, когда-либо поступавший на рынок. "Эстрелла де Фура" был огранен из необработанного камня.

Первоначально рубин весил весивший 101 карат, что почти в два раза больше, чем в его нынешнем виде. Он стал был самым крупным из когда-либо обнаруженных рубинов ювелирного качества.

Камню придали меньшую симметричную форму и отполировали. Эти процессы удаляют примеси и улучшают цвет и блеск драгоценного камня перед его выпуском на рынок.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал рубину Sunrise Ruby. Он весил вдвое меньше "Звезды Фура", 25,59 карата. Однако стоил $30,3 млн. Sunrise Ruby был обнаружен в Мьянме и продан в Швейцарии в 2015 году.

Как рассказывал OBOZREVATEL, жительница Великобритании еще в 1980-х годах купила на барахолке всего за $13 кольцо с поддельным бриллиантом. Спустя несколько десятилетий случайная покупка сделала эту британку миллионершей.

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