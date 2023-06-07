Европейский лоукостер переписал правила для пассажиров: что нужно знать каждому

Европейский лоукостер Wizz Air (Венгрия) уже с 12 июня изменит правила регистрации на рейсы для пассажиров с самыми дешевыми билетами. Речь идет о тех, кто решил не доплачивать за конкретное место в самолете.

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Теперь на такую регистрацию будет даваться всего 24 часа, а не 48, сообщает профильный портал Avianews. Завершить регистрацию, как и ранее, нужно не позднее, чем за 3 часа до вылета.

Правило касается онлайн-регистрации на рейс – единственного бесплатного варианта для пассажиров. Если не пройти регистрацию в онлайне, в аэропорту за эту услугу придется доплатить 40 евро (более 1,5 тыс. грн), что значительно дороже большинства популярных билетов.

Аналогичное требование действует и для тех, кто покупал билеты с бронью места. Единственная разница заключается в том, что онлайн-регистрация для них открывается аж за 30 дней до вылета (завершается также за 3 часа до рейса).

Также следует помнить, что даже если пассажир купил два или более билетов без мест в рамках одного бронирования, эти места не будут соседними. В Wizz Air утверждают, что система регистрации раздает места в случайном порядке.

То есть один пассажир может получить место, к примеру, в хвосте, а второй – ближе к началу салона. Поэтому путешественникам, которым принципиально лететь рядом, нужно доплачивать за бронь конкретных мест.

Кроме того, Wizz Air объявил о введении подписки для пассажиров, которые летают по меньшей мере раз в месяц. Подписка будет работать для всех внутренних рейсов по Италии или всех международные рейсы из Польши.

Услуга называется Wizz Multipass. В Польше ее цена стартует с 53 евро (около 2 тыс. грн) в месяц (при условии, что пассажир будет летать только в одну сторону). Если брать подписку на билеты туда-обратно, цена составит уже 106 евро (более 4 тыс. грн).

Минимальный пакет подписки включает перевозку только небольшой ручной клади. Но багаж можно докупить за дополнительную плату.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за дороговизны билетов на самолеты авиапутешественники по всему миру прибегают к хитрости под названием "скиплагинг". Однако этот лайфхак ненавидят авиакомпании. Если пассажира поймают на его активном использовании, к нему могут быть применены санкции.

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