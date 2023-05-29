Лайфхак, который ненавидят авиакомпании: как сэкономить на бронировании билетов

Из-за дороговизны билетов на самолеты авиапутешественники по всему миру прибегают к хитрости под названием "скиплагинг". Однако этот лайфхак ненавидят авиакомпании. Если пассажира поймают на его активном использовании, к нему могут быть применены санкции.

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Скиплагинг означает бронирование рейса с пересадкой в ​​настоящем пункте назначения и отказ от продолжения путешествия. Такие билеты зачастую стоят заметно дешевле, чем бронирование обычного беспосадочного рейса, пишет Insider.

Особую популярность скиплагинг обрел в 2023 году. После завершения пандемии коронавируса спрос на авиабилеты резко вырос, и цены взлетели. Усугубляет ситуацию рост стоимости топлива и общая инфляция.

Лайфхак действительно помогает существенно сэкономить. Например, прямой перелет туда и обратно из Нью-Йорка в Амстердам на конец июня стоит около 2850 долларов. А если конечным пунктом путешествия указать Лондон (и выйти в Амстердаме), цена составит уже 2140 долларов.

Некоторые сайты даже строят собственный бизнес этом лайфхаке. Например, существует платформа Skiplagged, которая уведомляет путешественников о выгодных "рейсах с пересадкой" в указанные аэропорты. Однако Skiplagged разрешает билеты только в один конец, что в конечном итоге может сильно увеличить общую цену билетов.

Также скиплагинг не будет работать с регистрируемым багажом, поскольку авиакомпания помечает его как предназначенный для доставки в конечную точку маршрута. Маловероятно, что пассажир сможет убедить агента просто выгрузить сумку в городе остановки.

Кроме того, стратегия скиплагинга не так безобидна, как может показаться. Авиакомпании стараются бороться с ней. Например, в служебной записке для сотрудников American Airlines предлагается сообщать агентам о подозрительных бронированиях на рейсы с пересадками.

Из-за явного неодобрения со стороны авиакомпаний скиплагинг представляет риск для пассажиров. Большинство аивакомпаний уже добавило в тексты договоров с пассажирами письменное обязательство не отказываться от второй части полета и не выходить в аэропорту пересадки.

Авиакомпании могут наказать путешественников, отменив обратный рейс или лишив миль лояльности и элитного статуса. Некоторые могут даже запретить клиенту снова бронировать билеты в авиакомпании – по сути, внести в черный список.

"Бронирование необычных маршрутов может вызвать подозрения, и кто-нибудть может отметить вас и следить за вами во время полета. В какой-то момент вы можете получить письмо, а то и вовсе корпоративную службу безопасности, которая встретит вас у выхода на посадку. Намерение авиакомпаний состоит в том, чтобы запугать и вернуть то, что они считают потерянным доходом. Авиакомпании извлекают как можно больше выгоды там, где у них есть рычаги влияния. В этом и заключается бизнес", – отметил соучредитель Atmosphere Research Group и аналитик путешествий Генри Хартевельдт.

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