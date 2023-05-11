Ездить на поездах стало дешевле: во сколько украинцам обойдуться поездки по Польше

В мае проживающим в Польше украинцам поездки по стране будут обходиться дешевле, чем обычно. Дело в том, что железнодорожная компания PKP Intercity устроила для своих клиентов распродажу 1,5 млн акционных билетов. Так, цены на билеты на популярные маршруты, например между Варшавой и Краковом, начинаются от 24 злотых (около 210 грн по актуальному курс), однако в некоторые дни они будут еще ниже.

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Об этом сообщает Yavp.pl. Там отмечают: акционное предложение также действует для поездок поездами Pendolino – билеты на сообщение между крупнейшими городами Польши стоят от 49 злотых (около 440 грн).

"Наличие акционных билетов зависит от популярности того или иного поезда. Количество дешевых билетов на отдельных направлениях ограничено, а потому тому, кто первый – тот и поедет дешевле. В то же время, больше всего акционных билетов будет на поезда, курсирующие в менее популярные часы", – говорится в сообщении.

Так, объяснили авторы материала, цены на билеты на популярные маршруты, например между Варшавой и Краковом, Труймястом, Катовице или Познанем, начинаются от 24 злотых (около 210 грн). Однако есть и более дешевые варианты: например, из Варшавы в Лодзь, Люблин или Белосток.

"Если эти билеты еще не разобрали и вам повезет, то в некоторые дни можно доехать на поезде всего за 14 или 19 злотых (около 125 грн или 170 грн)", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, билеты же на один из самых популярных среди украинцев поездов Киев – Варшава продаются с ограничениями из-за большого ажиотажа. Купить их можно только в мобильном приложении "Укрзалізниці".Больше нигде проездные документы в Польшу из Украины не продаются.

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