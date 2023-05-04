Как купить дефицитные билеты на поезд Киев – Варшава: "Укрзалізниця" дала инструкцию

Билеты на один из самых популярных среди украинцев поездов Киев – Варшава продаются с ограничениями из-за большого ажиотажа. Купить их можно только в мобильном приложении "Укрзалізниці".

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"Больше нигде проездные документы в Польшу из Украины не продаются", – сообщили в УЗ. Есть и другие ограничения:

покупка билетов доступна за 20 дней до даты рейса;

билеты поступают в продажу каждое утро в 8:00 ;

; возвращенные пассажирами билеты также появляются в системе в 8:00;

все билеты строго именные;

с одного аккаунта можно оформить не более 4 билетов.

Кроме того, "Укрзалізниця" тщательно отслеживает все подозрительные бронирования. В случае нестандартной активности аккаунта покупка билетов на поезд Киев – Варшава блокируется.

Если билет все же не удалось купить из-за объективного ажиотажа, железнодорожники советуют обратить внимание на другие международные направления. В частности, дополнительный ежедневный пересадочный рейс №19/20 Киев – Хелм – Варшава.

"Кроме того, семь поездов ежедневно курсируют в Перемышль, три – в Будапешт, два – в Кошице. Неизменно популярно прямое сообщение в Кишинев с удобной пересадкой в аэропорт Яссы", – добавили в "Укрзалізниці".

УЗ предупредила о мошенниках

Из-за большой популярности рейса Киев – Варшава пассажирам зачастую предлагают купить "левые билеты", в обход официальной системы продаж. Такие посадочные документы являются недействительными.

УЗ призывает сообщать о таких предложениях в контакт-центр по номеру 0 800 503 111. Другой вариант – сразу обращаться в полицию.

"Схема с якобы гарантированным выкупом билета "посредником" по увеличенной стоимости также ложится в основу соответствующего заявления в правоохранительные органы", – добавили в УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" изменила правила возврата средств за купленные билеты. Теперь пассажиры получат полную стоимость купе и половину стоимости плацкарта, если вернут билет за меньший промежуток времени.

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