Как купить дефицитные билеты на поезд Киев – Варшава: "Укрзалізниця" дала инструкцию
Билеты на один из самых популярных среди украинцев поездов Киев – Варшава продаются с ограничениями из-за большого ажиотажа. Купить их можно только в мобильном приложении "Укрзалізниці".
"Больше нигде проездные документы в Польшу из Украины не продаются", – сообщили в УЗ. Есть и другие ограничения:
- покупка билетов доступна за 20 дней до даты рейса;
- билеты поступают в продажу каждое утро в 8:00;
- возвращенные пассажирами билеты также появляются в системе в 8:00;
- все билеты строго именные;
- с одного аккаунта можно оформить не более 4 билетов.
Кроме того, "Укрзалізниця" тщательно отслеживает все подозрительные бронирования. В случае нестандартной активности аккаунта покупка билетов на поезд Киев – Варшава блокируется.
Если билет все же не удалось купить из-за объективного ажиотажа, железнодорожники советуют обратить внимание на другие международные направления. В частности, дополнительный ежедневный пересадочный рейс №19/20 Киев – Хелм – Варшава.
"Кроме того, семь поездов ежедневно курсируют в Перемышль, три – в Будапешт, два – в Кошице. Неизменно популярно прямое сообщение в Кишинев с удобной пересадкой в аэропорт Яссы", – добавили в "Укрзалізниці".
УЗ предупредила о мошенниках
Из-за большой популярности рейса Киев – Варшава пассажирам зачастую предлагают купить "левые билеты", в обход официальной системы продаж. Такие посадочные документы являются недействительными.
УЗ призывает сообщать о таких предложениях в контакт-центр по номеру 0 800 503 111. Другой вариант – сразу обращаться в полицию.
"Схема с якобы гарантированным выкупом билета "посредником" по увеличенной стоимости также ложится в основу соответствующего заявления в правоохранительные органы", – добавили в УЗ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" изменила правила возврата средств за купленные билеты. Теперь пассажиры получат полную стоимость купе и половину стоимости плацкарта, если вернут билет за меньший промежуток времени.
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