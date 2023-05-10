Где в Украине легче всего найти работу: количество вакансий за год выросло в пять раз

В Украине оживает рынок труда – он почти вернулся на уровень апреля 2021 года. Больше всего вакансий предлагают в Киевской и Днепропетровской областях. Однако впервые с начала большой войны в топ-5 регионов по количеству предложений работы попала и Харьковская область.

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Об этом сообщили OBOZREVATEL аналитики крупного портала по поиску работы. В апреле-2023 они зафиксировали увеличение числа вакансий на 9% по сравнению с мартом-2023 и в пять раз по сравнению с апрелем-2022.

В каких областях больше всего работы

1. Киевская область.

2. Днепропетровская область.

3. Львовская область.

4. Одесская область.

5. Харьковская область.

Так, Харьковская область ворвалась в пятерку лидеров по количеству предложений работы и заняла пятое место, обогнав Ивано-Франковскую область. В свою очередь Днепропетровская область обогнала Львовскую и заняла второе место.

Интенсивнее всего рынок труда сейчас восстанавливается в восточных, северных и южных областях Украины. Западные регионы уже и так вернулись к уровню, который фиксировался до полномасштабного вторжения, а некоторые даже превзошли его.

"На Закарпатье сейчас большее количество вакансий, чем было до войны. А восток и прифронтовые области сейчас восстанавливаются, бизнес расширяется и ищет работников", – отметили специалисты Work.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зарплаты от 50 тыс. грн без высшего образования могут получать риелторы, операторы на заводах, дальнобойщики и т.д. При этом специалисты на такую зарплату должны иметь опыт работы и необходимые навыки.

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