Кто в Украине зарабатывает 50 тыс. грн без высшего образования: названы вакансии

В Украине зарплаты от 50 тыс. грн без высшего образования могут получать риелторы, операторы на заводах, риелторы, дальнобойщики и т.д. При этом специалисты на такую зарплату должны иметь опыт работы и необходимые навыки.

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Об этом говорится в данных крупных кадровых порталов. Отметим, что в Украине средняя зарплата составляет около 16 тыс. грн. Больше всего получают жители столицы, а одна из самых низких средних зарплат в Сумской области.

Торговый представитель. Такой специалист может претендовать на зарплату от 40 тыс. до 80 тыс. грн. При этом работодатели чаще всего предлагают служебное авто (необходимо иметь права). Также среди требований: умение продавать, убеждать, пунктуальность. Торговые представители нужны практически для всех крупных сфер: от аптек до производителей пива.

Операторы на производство. Специалисты, которые имеют опыт работы на производственных линиях, знают технические особенности оборудования и процеса производства, могут претендовать на зарплату в размере до 60 тыс. грн. Такую зарплату, к примеру, предлагают на одном из заводов в Броварах. Среди требований к кандидатам нет высшего образования.

Риелторы. Зарплата риелтора зависит от количества сделок. Опытный риелтор может зарабатывать около 80 тыс. грн. При этом начинающий специалист может вовсе работать без ставки (что незаконно). Крупные агентства предлагают ставку в размере около 15 тыс. грн и процент от заключенных сделок.

Также на зарплату в 50 тыс. грн могут рассчитывать дальнобойщики, некоторые менеджеры по продажам в крупных компаниях и т.д. Стоит отметить, что среди тысяч объявлений также есть и те, которые вводят соискателя в заблуждение. В объявлениях могут указывать максимальную зарплату, при этом требования составлены так, что достичь такого заработка практически невозможно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине реальный размер зарплат (с учетом инфляции) может увеличиться уже в 2023-м. При этом при позитивном сценарии (окончания войны в 2023-м) зарплаты будут расти как минимум в ближайшие несколько лет.

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