Грузия решила выполнять прямые авиарейсы в Россию: граждане возмущены, а в ЕС заявили, что "жалеют"

Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways принял решение выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Москву. Полеты начнут выполнять с 20 мая.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии GCAA в Facebook. "Тбилиси – Москва. Georgian Airways начинает регулярные рейсы в Тбилиси. Согласно заявлению авиакомпании о рейсах, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы начнутся с 20 мая на 7 частотах в неделю", – говорится в сообщении.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало необходимое разрешение на вылет авиакомпании сегодня. Это произошло сегодня, 16 мая.

Грузины возмутились решением авиакомпании

Жители страны очень негативно отреагировали на решение Georgian Airways. В комментариях под постом в Facebook, в частности, можно увидеть следующие реакции :

"Свиньи! Не делайте это, оставайтесь там и летайте по внутренним рейсам!";

"Эти авиакомпании – позор страны!";

"Позор".

Реакция Евросоюза

В блоке сожалеют, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

"Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты. ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, с и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", – сказал Стано.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает получать из ЕС подсанкционные товары, в том числе двойного назначения (то есть, которые могут использоваться в военных целях), в частности, авиазапчасти, газовые турбины и т.д. Только в 2022 году на территориях стран-соседей РФ "исчезло" более $1 млрд европейского экспорта. В первую очередь, речь идет о "дружественных" России Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!