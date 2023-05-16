Грузия решила выполнять прямые авиарейсы в Россию: граждане возмущены, а в ЕС заявили, что "жалеют"
Флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways принял решение выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Москву. Полеты начнут выполнять с 20 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии GCAA в Facebook. "Тбилиси – Москва. Georgian Airways начинает регулярные рейсы в Тбилиси. Согласно заявлению авиакомпании о рейсах, поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы начнутся с 20 мая на 7 частотах в неделю", – говорится в сообщении.
Агентство гражданской авиации Грузии выдало необходимое разрешение на вылет авиакомпании сегодня. Это произошло сегодня, 16 мая.
Грузины возмутились решением авиакомпании
Жители страны очень негативно отреагировали на решение Georgian Airways. В комментариях под постом в Facebook, в частности, можно увидеть следующие реакции :
- "Свиньи! Не делайте это, оставайтесь там и летайте по внутренним рейсам!";
- "Эти авиакомпании – позор страны!";
- "Позор".
Реакция Евросоюза
В блоке сожалеют, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты. ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, с и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", – сказал Стано.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает получать из ЕС подсанкционные товары, в том числе двойного назначения (то есть, которые могут использоваться в военных целях), в частности, авиазапчасти, газовые турбины и т.д. Только в 2022 году на территориях стран-соседей РФ "исчезло" более $1 млрд европейского экспорта. В первую очередь, речь идет о "дружественных" России Казахстане, Кыргызстане и Армении.
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