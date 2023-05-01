Гетманцев: только от рынка табака государство недополучает до 20 миллиардов. Конечно, теневики не сдадутся без боя.

Недавно состоялось заседание временной следственной комиссии ВР "по табаку". На нем озвучивались объемы вращающихся на рынке теневых средств. Это десятки миллиардов гривен, и, судя по претензиям народных депутатов, "табачники" являются крепким неофициальным спонсором правоохранительного сектора Украины. OBOZREVATEL встретился с председателем председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, секретарем Нацсовета восстановления Украины от последствий войны Данилом Гетманцевым: говорили о детенизации рынка, информационных войнах и борьбе с коррупцией.

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– Данил Александрович, почему приходится создавать ВСК по отдельным отраслям? У нас ведь немало рынков, и по каждой из них нужна следственная комиссия? А еще давайте по таможне, налоговой, по минфину… Что-то, как говорят бухгалтеры, не бьется…

- Безусловно, если бы правоохранительные органы в государстве работали как следует, никакой потребности в создании ВСК по экономической безопасности не было бы. То есть сам факт ее создания и шокирующая эффективность ВСК свидетельствуют не только об упадке отечественной правоохранительной системы, но и о ее опухоли коррупции на всех уровнях. Почему мы создали ВСК по экономической безопасности? Наша команда задалась целью сократить объемы теневой экономики. В войну это не просто вопрос политических амбиций – это выживание нации. На уровне налоговой нам удалось закрыть так называемые схемы НДС, скрутки, заняться легальными производителями подакцизных товаров и т.д. В результате налоговая в прошлом году нарастила доходы в государственный бюджет год к году, подчеркиваю, в год войны. В частности, мы имеем прирост НДС год к году, а также прирост общих платежей в бюджет более чем на 80 млрд.грн., несмотря на сокращение экономики на 30%.

Теперь у нас задача второго уровня: закрыть схемы, до которых не дотягиваются руки налоговиков. Вот сегодня говорили о табачном рынке. Рассматривали на ВСК целый ряд существовавших десятилетиями системных проблем. Конкретный пример; в Киеве производятся сигареты ТТ. Уголовное дело было возбуждено еще в 2020 году. Однако до сих пор нет подозрений. Ни одной. Летом прошлого года у них было вырезано оборудование, однако сегодня оборудование возвращено... Фирма работает... Это что такое? Это что за "работа" такая?

Схема из дьюти-фри. Такое СП "Львов-Трейдинг" на Рава-Русской в январе продавало в среднем по 35 пачек сигарет на чек, на Шегини - 31 пачка. ООО "Дьюти Фри Трейдинг" на Дьяковом продавало в среднем по 4 пачки на чек, "ДФ Трейдинг Групп" в Орловке - по 7 пачек на чек. Вы верите, что каждый уезжающий из страны приобретет по 35 пачек сигарет с собой?

Вывод логичен: эти сигареты продавались фактически, а на самом деле они распродавались на территории Украины. Понятно, что это схема, цель которой – избежать уплаты акциза в государственный бюджет. Поэтому мы рассматриваем вопрос о приостановлении или ограничении работы дюти-фри с подакцизными товарами во время военного положения.

Если системно смотреть на табачный рынок, даже сегодня государство в течение года недособирает акцизу с табака на сумму до 20 млрд. грн. Это меньше той суммы, которая необходима для повышения выплат военнослужащим, но огромные деньги, которые нам нужны в войну.

Такой же схематоз был и в игорном бизнесе, где мы уже начали наводить порядок, есть еще немало проблем с продажей алкоголя: его объем порядка 20 млрд. грн. в год, и там также 30% - 40% продукции в тени. Далее: за время войны появились сотни нелегальных заправок. Силовики тоже их не замечают из окон своих автомобилей. Или возьмем тему конвертаторов: более 200 производств налоговая передала за прошлые годы прекратив схем на 50 млрд. грн. А где результаты расследований?

Я могу многое об этом рассказывать… например, о снеках на миллиард гривен, которые якобы лежат где-то на складе.

– А действительно: почему нет результатов расследований? Почему правоохранительная система "не видит" теневых заправок?

– Так это же очевидно, теневые деньги дельцов открывают перед ними немало возможностей. И речь идет не только о прямом подкупе. Вы разве не видите всей той грязи, которая льется на чиновников, пытающихся бороться со схемами?

– Да, очевидно, что у черных пиарщиков вы в последнее время являетесь VIP-целью.

– Почему только в последнее время? (смеется)

– Объем негатива по вам лично в последнее время в телеграмм-каналах и СМИ превысил все пределы приличия. Ежедневно появляется Сивкович, какие-то "эксперты" с обвинениями в убийстве экономики, вдобавок "компромат" о квартире в Крыму. Это какой-то карнавал заказов. Что происходит?

– На самом деле все что я делал с 2019 года в той или иной степени сопровождалось негативом, фейками и черным пиаром. Реформы по другому нельзя провести. И это не только украинская изюминка, хотя у нас она и ярко выражена.

Однако соглашусь с вами: происходящее последний месяц-два свидетельствует не просто об отдельных заказах, свидетельствует о целенаправленной работе нескольких скоординированных между собой мощных финансовых групп – кланов, которые отрабатывают меня лично и нашу команду, пытаясь дискредитировать медийно, ослабить или сбить .

– Кто? И почему именно сейчас?

– Для того чтобы понять кто и почему сейчас, нужно углубиться в те процессы, которыми я с командой занимаюсь. Кроме тех системных реформ, которые мы продолжаем неуклонно реализовывать с 2019 года и прогнозируемо вызывают негатив (и это нормально), с конца 2021 года мы напрямую занялись прямым уничтожением коррупционных практик в финансовой сфере. Мы пришли к этому, когда поняли безрезультатность любых институциональных изменений, которые потом искривляются их, скажем мягко, недобродетельным правоприменением. Нет смысла тратить жизнь на пустые реформы ради заголовков в СМИ, если воры под новыми названиями остаются на своих местах, сохраняя свою кормовую базу. Ну, например, как мы видим реформу БЭБ, которая стала антиреформой. И эту работу по борьбе с кланами мы усилили в войну. Ведь именно в войну милая украинская коррупция превращается в безнравственное мародерство, с которым физически, на уровне костного мозга, ты не можешь мириться.

– Какие практики вы имеете в виду?

– Наиболее масштабные, как существовавшие десятилетиями, были пищевой базой для нескольких поколений кланов, так и появившиеся во время войны. Скрутки по НДС, схемы по вывозу черного зерна на таможне, нелегальный алкоголь, табак и топливо, игорный бизнес, АРМА и т.д. Каждое из этих направлений – это масштабная коррупционная экосистема, объединявшая чиновников, правоохранителей и так называемый "бизнес", источником прибыли которого была неуплата налогов или кражи из бюджета. Мы закрыли часть из них. Какие-то в конце 2021 года, а какой-то, как нелегальный игорный бизнес, в 2023-м.

– Но почему атаки на вас происходят именно сейчас?

– Потому что именно сейчас мы проходим точку невозвращения, по которой воры понимают, что окончательно теряют кормовую базу. Возьмем пример сверток по НДС. Остановленные компании, генерировавшие схемный НДС были в декабре 2021-феврале 2022-го. Это огромный многомиллиардный "бизнес". Однако за свою историю он останавливался не в первый раз. Остановки практиковались по-прежнему для введения новых "правил работы рынка". "Правила работы рынка" – это сколько и кому они должны заносить от украденного у государства. Поэтому вопрос "озвучьте новые правила" мы слышали довольно часто в 2022 году и по табаку, и по водке, и по сверткам. Люди не могли даже понять, что "новых правил" не существует, вернее, все правила написаны в Налоговом кодексе.

– А что же произошло в 2023-м?

– В 2022 году мошенникам дали возможность откорректировать схемный НДС за прошлый период и доплатить в бюджет без уголовно-правовых последствий. Некоторые из них рассчитывали на смену команды в ГНС, чтобы от новой команды получить все те же "новые правила". Этого не вышло. "Новых правил" не будет. Нашу работу поддерживает президент, который видит, что происходит на самом деле.

С начала 2023 года ГНС начала массово передавать дела о крупнейших системных, миллиардных нарушениях в БЭБ. Всего с начала года на сегодняшний день передано 198 аналитических исследований и этот процесс продолжается и в ближайшее время будет завершен. Будут переданы все видные представители преступного конвертационного сообщества. Передача дела правоохранителям, скажем так, смещает акценты в интересах мошенников. Их уже начинает интересовать не то как возобновить преступную деятельность, а то как не сесть в тюрьму. А, даже учитывая разрушенный Мельником БЭБ, это сверхсложная задача, учитывая, что мы контролируем работу по этим проводкам со стороны Комитета. Таким образом, перед мошенниками, а я подчеркиваю, что это не только чиновники, "бизнесмены", но и правоохранители стоит вопрос не просто сохранения кормовой базы, но и выживания как такового. Люди эти жадны, но не бедны. Поэтому деньги на компании против Гетманцева вложены немалые, что, кстати, вызывает белую зависть у некоторых моих коллег-депутатов, также противостоящих преступникам, но не вызывающих такого внимания (смеется).

– То же самое происходит и в других направлениях?

– Где-то мы только в начале – как, например, наведение порядка в БЭБ, где-то мы продвинулись дальше, изгнав наиболее одиозных воров, но все же не прошли точку невозврата, как у таможни. В направлении противодействия нелегальному табаку закрыли Желтые Воды, фабрику сигарет ТТ в Киеве (мы об этом говорили), проведены обыски на других табачных фабриках. Кое-где обнаружен контрафактный товар с неоплаченным акцизом на сумму 80 млн.грн. Нелегальный рынок табака уменьшается. В то же время, не теми темпами, которыми бы нам хотелось. И самое главное – по всем этим делам отсутствуют не только приговоры судов, даже подозрения, свидетельствующие о том, что правоохранители явно недорабатывают. Несколько иная ситуация по водке. Там удалось навести порядок. В то же время, водочные кланы иногда пытаются открыть производство безакцизной "2-й формы". Они сидят "в засаде" и пытаются поймать момент, когда отгрузить свою черную продукцию. Такая очередная попытка имеет место в марте-апреле со стороны отдельных сверхизвестных спиртзаводов, которые вскоре будут немного расстроены. Поэтому в этом случае окончательный успех можно добиться только при активном противодействии всех правоохранительных органов – БЭБ, ДБР, Нацпол, которой, особенно от последнего органа, мы, к сожалению, не видим.

– Но АРМА создали не кланы.

– Так же, как и схему по масштабному уклонению от налогообложения игорного бизнеса также создали не кланы. Это скажем так относительно новый, не традиционный коррупционный продукт, который мы успешно уничтожили. Что касается АРМА – в ВСК мы установили масштабную схему по воровству на аммиаке и калии. Вот почему мы требуем перезагрузки АРМА. И так требуем привлечь к ответственности виновных.

- Что дальше? Удастся ли вашим личным врагам вас сбить?

– Я бы не называл их моими личными врагами. У нас нет предмета для личной розни. Я же не делю с ними шкурняки или потоки. Я их уничтожаю. Это скорее враги нашей нации, очень мощные враги, сопоставимые с врагом на фронте, но более хитрые, скрытые, наглухо прикрытые мнимым патриотизмом, а потому еще более опасные.

Удастся ли сбить… Меня поддерживает президент и я фактически выполняю исключительно его задачи, хотя возможно кому-то, даже и из его окружения это не нравится. Поэтому я не думаю, что спектакль "сбить Гетманцева", даже при успешной реализации, является решением проблем подонков. Если Гетманцеву не удастся навести порядок в публичных финансах, придут люди, все видящие бойцы с фронта, и последствия для кланов могут быть гораздо хуже. Поэтому они должны держать кулаки, чтобы у Гетманцева все получилось (смеется).

И затем. У всей этой информационно-заказной чернухи есть и другая сторона. Поддержка людей. В своем стремлении дискредитировать Гетманцева любой ценой они перешли границу, которая очевидно свидетельствует о заказном характере всего того негатива, который происходит вокруг меня. При этом очевидно, что я действительно задел за живое и действительно пошел против клановой системы: воров и взяточников.

Но ни один из моих врагов не может сказать, что я взял хотя бы копейку. Хоть у кого-нибудь. Что я закрыл глаза на коррупционера или схему. Поэтому вместо дискредитации, я получаю сотни смс, писем, звонков от знакомых и незнакомых людей общего содержания: "серьезно? Поднятие Кабмином налогов на топливо? Мамина квартира в Крыму, купленная 15 лет назад? Это все что они могут предъявить? Держись и дави гадов!". Поэтому, у меня создается впечатление, что столь беспрецедентно масштабные попытки меня очернить добавили мне больше, чем дискредитировали.