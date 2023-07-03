Госкомпания потратит миллионы на пиар и мультик: при чем здесь баптисты и как "Леса Украины" провели тендер на одного участника

Государственная компания "Леса Украины" через 8 месяцев после своего создания решила потратить более 5 млн грн на пиар и мультик. Тендер провели таким образом, что принять в нем участие смогла только одна компания – "Мейнстрим".

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Об этом говорится в данных Prozorro. Компания зарегистрирована в квартире Евгения Гашкова (на пр. Григоренко, 5). Он также является руководителем Евангельских христиан-баптистов "Святая троица" в Дарницком районе (с 1997 года). Компания "Мейнстрим" существует на протяжении 19 лет. И, по данным Youcontrol, получила несколько крупных контрактов от госкомпаний. К примеру, в 2020-м они выиграли тендер "Укргаздобыча" на 8,9 млн грн. Еще один партнер – киевлянин Владимир Громов.

В тендерной документации, как обнаружило издание Telegraf, заказчик в перечне желаемых услуг указал мониторинг 500 СМИ на предмет, в частности, цитируемости его спикеров, еженедельный анализ публикаций по положительному/негативному упоминанию заказчика. В список работ также входит предоставление услуг по формированию информационной политики. Речь идет в том числе о подготовке и распространении материалов.

Также "Леса Украины" заказывают создание анимационного мультфильма. Заказчик выдвинул следующие требования: "Исполнитель должен предоставить услуги по изготовлению анимационного мультфильма для детей в формате истории о том, как древесина спасает украинцев от внешнего врага (со времен Киевской Руси и до настоящего времени). Готовый анимационный мультфильм состоит из двух частей: анимированной части и современных съемок (фортификационные сооружения, поставки древесины на фронт, строительство деревянных мостов и т.д.)", – говорится в сообщении.

ООО "Випмедиа" пожаловалось на якобы дискриминацию, прописанную в условиях будущих участников тендера. Речь шла о необходимости предоставить отчет о годовом доходе за 2022 год не менее 5 млн грн, то есть сумма должна быть не меньше предполагаемых расходов на пиар госпредприятия.

Единственным участником были "Мейнстрим", они и выиграли тендер. Они должны писать и размещать рекламные материалы; изготовить 21 видеоролик продолжительностью до 10 минут; создать анимационный мультфильм продолжительностью до одной минуты; вести не более одной фотосъемки из 40 фото с мероприятий компании и производить промо-материалы. За все эти услуги ГП "Леса Украины" будет платить, например:

в месяц мониторинга СМИ – 198 тысяч грн;

за советы по формированию информационной политики и размещению пиар-материалов – 222 тысяч грн в месяц;

за изготовление 21 рекламного ролика – 1 млн 492 тысяч грн;

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины " было основано Государственным агентством лесных ресурсов в октябре 2022 года. В него вошли государственные лесхозы в качестве филиалов ГП. В мае гендиректором "Лесов Украины" был назначен Юрий Болоховец, которого перед тем Кабмин уволил с должности руководителя Гослесагента .

Болоховец и скандальные закупки

Под руководством Болоховца государственные лесхозы тратили миллионы гривен на аксессуары, мебель и авто для руководителей: председатель Гослесагентства Юрий Болоховец "не видел" нарушений и лоббировал лесную монополию, утверждает издание "Открытый лес".

Так, в Закарпатье Брустурянское лесничество приобрело два внедорожника стоимостью в 3 миллиона гривен. Автомобили этого класса в горной местности действительно необходимы работникам леса. Однако на самом деле на этих джипах ездят не рядовые лесоводы, а чиновники, занимающиеся кабинетной работой.

Как установили аудиторы, на момент закупки лесхоз уже было шесть машин, четыре из которых – повышенной проходимости. Потребность в новой ценной покупке предприятие объяснило потребностью “в выполнении производственных функций и охраны леса от пожаров“.

В Украине вместо 158 лесхозов теперь будет функционировать одно предприятие "Леса Украины", а 24 областных управлений лесного и охотничьего хозяйства превращают в 9 укрупненных региональных учреждений или филиалов, которые будут подчиняться ГП "Леса Украины". То есть главная цель реформы - централизация всех лесхозов.

Напомним, это не первая госзакупка за последние недели, вызвавшая вопрос у украинцев. К примеру, OBOZREVATEL уже разобрался с покупкой кухонной техники на миллионы "в школьные укрытия" в Киеве.

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