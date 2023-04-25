Гражданская авиация Украины жива, несмотря на запрет полетов: Кубраков рассказал о возобновлении авиасообщения

Пассажирские авиарейсы в Украине будут возобновлены как только это позволит ситуация с безопасностью. Для этого в стране сохраняется авиационный персонал, а также поддерживается надлежащие состояние инфраструктуры. Кроме того, продолжаются евроинтегрционные процессы.

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Финансово гражданскую авиацию Украины поддерживает совместный с Евроконтролем Аэронавигационный фонд солидарности. Об этом заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Он (фонд. – Ред.) направлен на поддержку национального провайдера аэронавигационных услуг Украины и Госавиаслужбы. Уже сегодня (25 апреля. – Ред.) зашел новый транш от партнеров", – отметил Кубраков.

Основанием для выделения транша стало завершение оценки расходов "Украэроруха" и получение положительного отчета от внешних аудиторов – компании Ernst&Young. Это были условия внедрения Фонда солидарности в соответствии с соглашением между Украиной и Евроконтролем.

"Средства Фонда используются в первую очередь для поддержки инфраструктурной, операционной и профессиональной составляющих аэронавигационной систем и профессиональной подготовки и поддержки квалификации/компетенции операционного (диспетчерского) персонала", – рассказал Кубраков. В частности:

в прошлом году специалисты Госавиаслужбы завершили 64 учебных программы;

в двух государственных аэропортах идет обучение, подготовка и переподготовка персонала. В учебных центрах Международного аэропорта "Борисполь" за 2022 год около 1500 специалистов прошли переподготовку, с начала этого года – более 700 работников завершили учебные курсы по авиационной безопасности, безопасности пассажиров, охране воздушных судов и объектов гражданской авиации;

на базе международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в 2022 году и в начале этого года обучение по авиационной безопасности прошли более 300 специалистов. Речь идет как о сотрудниках аэропорта, так и работниках других организаций.

Кроме того, несколько недель назад в парламенте был принят евроинтеграционный закон об упрощении внутренних авиационных перевозок. "Ключевое – это отмена двух требований. Первое – сертифицированный авиаперевозчик для начала выполнения коммерческих полетов в Украине достаточно согласования слотов в национальных аэропортах. Получать право на эксплуатацию воздушной линии не требуется. Второе – если самолет сертифицирован в Европейском Агентстве Безопасности Авиации (EASA), то не нужно проходить повторную сертификацию в Украине", – рассказал Кубраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair назвала конкретный срок возобновления деятельности в Украине. Речь идет об около 2 неделях после того, как полеты в страну снова станут безопасными.

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