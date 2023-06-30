Курс наличного доллара в банках Украины немного упал после роста. В пятницу, 30 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,8/37,4 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями четверга курс снизился на пять копеек в продаже, но не изменился в покупке.

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При этом курс заметно различается в зависимости от банка. В целом за последнюю неделю гривня ослабла на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 30 июня продает государственный ПриватБанк (по 37,25 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагает государственный Ощадбанк (37,75 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "ОТП" (36,15 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в Ощадбанке (36,85 грн).

Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,22 грн, средний курс продажи составляет 37,32 грн, что немного дешевле, чем накануне. Евро на валютном аукционе 30 июня продают по 40,77 грн, а покупают – по 41 грн (евровалюта тоже подешевела).

От чего будет зависит курс доллара в Украине в июле

В Украине в июле, вероятно, изменятся рамки курсовых колебаний, которые еще более "подвинутся" в сторону официального курса: до 36,7-37,7 грн/$ и 40-41,5 грн/€. Соответственно разница между официальным и обменным курсом валют может еще больше сократиться: до 1-1,5%, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, ситуация на наличном валютном рынке июле ситуация будет зависеть от яда факторов. Это:

политика НБУ относительно уровня учетной ставки: если размер учетной ставки снизят, это с большой вероятностью скажется на уровне наличных курсов – доллар и евро могут "вплотную" приблизиться к официальному курсу;

экономическое развитие внутри страны и экспорт: чем выше экспорт, тем больше поступлений валюты в страну;

международная финансовая поддержка: она позволяет сохранять золотовалютные резервы Нацбанка;

политика НБУ по популяризации национальной валюты, отразившаяся на развитии гривневых депозитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нацбанке заявили, что остановка "зерновой инициативы" негативно повлияет на украинский экспорт и как следствие – на курс гривны. Договоренности работают с перебоями, а страна-террористка Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.

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