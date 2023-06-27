Остановка "зернового коридора" может усилить давление на гривну – Нацбанк

Остановка "зерновой инициативы" негативно повлияет на украинский экспорт и как следствие – на курс гривни. Договоренность работает с перебоями, а страна-террористка Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.

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Такую оценку дал Национальный банк Украины (НБУ) в своем сообщении об итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике НБУ по уровню учетной ставки. Реализация сценария с прекращением его работы будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютных поступлений в страну и возможным усилением давления на курс гривны.

"В частности, теракт на Каховской ГЭС будет иметь проинфляционный эффект как минимум в краткосрочной перспективе. В то же время его среднесрочные и долгосрочные последствия еще не полностью оценены. Террористические атаки россии продолжаются, кроме того, нельзя исключать сценарий полного прекращения работы зернового коридора", – говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Россия снова безосновательно отказалась регистрировать входящий флот для участия в "зерновом соглашении". Так, Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана.

Например, в течение 30 и 31 мая Россия без объяснений зарегистрировала для инспекции только 1 входное судно на порт "Черноморск", в то время как другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на 3 украинских порта, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, урожай зерновых в Украине ожидается в 2023 году на уровне около 46 млн тонн. Для сравнения, это на 5-7% меньше, чем в 2022 году.

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