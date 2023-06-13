Гривня укрепилась: какой курс валют установили в Украине 13 июня

Курс наличного доллара в банках Украины несколько снизился. Во вторник, 13 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,85/37,28 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями понедельника курс в покупке упал на пять копеек, а в продаже – на две копейки.

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Однако в целом за неделю средний курс доллара в банках снизился всего на 3,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего продает доллары среди крупнейших банков Райффайзен Банк (по 37,2 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – ОТП Банк (36,85 грн).

Карточный курс доллара используется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить безналичную валюту (доллар на карту) нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,12 грн, средний курс продажи составляет 37,22 грн, что немного выше, чем накануне. Евро на валютном аукционе 13 июня продают по 40,25 грн, а покупают – по 40,45 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 13 июня он снизился на 5 коп., до 39,36 грн.

Что будет с курсом доллара дальше

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, наличный курс доллара, несмотря на незначительные колебания, останется в пределах 37-38 грн/долл. В свою очередь курс евро будет на уровне 40-41 грн/евро.

"Стоит заметить, что разница между курсами покупки и продажи (спред) также будет вполне адекватной – от 0,15 грн до 0,3 грн. Также следует отметить, что дальнейшее укрепление гривни маловероятно: разница между официальным курсом и наличным курсом в обменных пунктах сохранится на "расстоянии" 2-2,5%", – сказал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, обменники и банки требуют платить комиссию при обмене доллара. При этом если на купюре незначительные повреждения, делать этого не имеют права. Те обменники и банки, которые нарушают правила, Нацбанк имеет право наказать (например, применить штрафы).

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