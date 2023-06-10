В НБУ разъяснили, какие доллары обязаны принимать без комиссии и куда жаловаться

Обменники и банки требуют платить комиссию при обмене доллара. При этом если на купюре незначительные повреждения, делать этого не имеют права.

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Об этом говорится в разъяснении НБУ. Те обменники и банки, которые нарушают правила, Нацбанк имеет право наказать (например, применить штрафы).

Какие купюры обязаны принимать без комиссии

Независимо от года выпуска банки и обменники обязаны принимать все банкноты, которые не имеют повреждений. Также те, которые имеют одно из нескольких описанных ниже повреждений:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных мм;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

Банкноты иностранных государств, которые во время обращения значительно износились или имеют значительные повреждения, согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103 принимаются в кассах банков на инкассо на условиях, которые определяются банком вместе с банком-корреспондентом.

Какие банкноты могут принимать с комиссией:

банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения признаки износа, которые превышают незначительные;

банкноты иностранных государств, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Если ваши права нарушили, обменники отказались принимать без комиссии банкноты с незначительными повреждениями, можно пожаловаться по номеру телефона 0 800 505 240.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качестве доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.

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