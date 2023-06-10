В НБУ разъяснили, какие доллары обязаны принимать без комиссии и куда жаловаться
Обменники и банки требуют платить комиссию при обмене доллара. При этом если на купюре незначительные повреждения, делать этого не имеют права.
Об этом говорится в разъяснении НБУ. Те обменники и банки, которые нарушают правила, Нацбанк имеет право наказать (например, применить штрафы).
Какие купюры обязаны принимать без комиссии
Независимо от года выпуска банки и обменники обязаны принимать все банкноты, которые не имеют повреждений. Также те, которые имеют одно из нескольких описанных ниже повреждений:
- локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;
- отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных мм;
- пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;
- надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;
- отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.
Банкноты иностранных государств, которые во время обращения значительно износились или имеют значительные повреждения, согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103 принимаются в кассах банков на инкассо на условиях, которые определяются банком вместе с банком-корреспондентом.
Какие банкноты могут принимать с комиссией:
- банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения признаки износа, которые превышают незначительные;
- банкноты иностранных государств, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:
- разорванные (разрезанные) на части;
- с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
- с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
- обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
- имеют явные типографские недостатки;
- банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).
Если ваши права нарушили, обменники отказались принимать без комиссии банкноты с незначительными повреждениями, можно пожаловаться по номеру телефона 0 800 505 240.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качестве доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.
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