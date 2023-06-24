Ирландия заплатит 84 тыс. евро за переезд на свои острова: как получить деньги

Ирландия в рамках программы кампании Our Living Islands заплатит 84 тыс. евро тому, кто согласится переехать на принадлежащие ей острова. Программа запущена для того, чтобы восстановить пустеющие острова.

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Об этом сообщает издание Delfi. Программа Our Living Islands помогает общинам на 30 островах, не связанных с основной территорией мостами или отрезанных от нее приливами и отливами. Потенциальные жители должны приобрести в собственность недвижимость на одном из островов. Здание должно быть построено до 1993 года и пустовать не менее двух лет.

Существуют также правила, касающиеся использования полученных денег. Деньги могут быть использованы для строительных работ, такие как установка теплоизоляции, улучшение конструкции и ремонт. Если вы пройдете через все препятствия, вы можете рассчитывать на сумму до 84 000 евро, чтобы спасти здание от разрушения и превратить его в дом вашей мечты.

Гранты от Our Living Islands являются продолжением схемы, уже действующей на материковой части Ирландии под названием Croí Cónaithe. Однако суммы, предлагаемые для строительства дома на одном из островов Ирландии, выше, чтобы покрыть возросшие расходы, связанные с менее развитой инфраструктурой.

Некоторые другие населенные пункты по всей Европе также запустили программы по привлечению новых жителей. В частности, в Италии и Испании небольшие города и деревни используют денежные стимулы, чтобы увеличить численность своего сокращающегося населения.

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