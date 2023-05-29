Из Праги в Днепр, Харьков, Запорожье и Полтаву: железная дорога Чехии открыла новые рейсы в Украину

Железнодорожная компания из Чехии RegioJet ввела единый билет по новым направлениям в Украину. Так, вводятся рейсы из Праги в Днепр, Харьков, Запорожье и Полтаву.

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Так, из чешской столицы будут выполняться ночные поездки в Перемышль (Польша), а оттуда уже в Украину. Об этом говорится в материале ProUkraïnu.cz.

"Рад, что можем предложить альтернативу автомобилям и автобусам на таких длинных маршрутах. В направления включили большие города, расположенные в центральной и восточной части Украины. Пассажиры непременно оценят возможность пользоваться спальными вагонами в период всего путешествия, что обеспечит им необходимый комфорт", – сказал Якуб Свобода, директор ж/д транспорта RegioJet.

Стоимость билета в Запорожье стартует от 1679 крон (2518 грн) за место. В свою очередь цена билетов в Харьков начинается от 1639 крон (2458 грн) за место.

Как отмечается, поезд в Украину останавливается на таких станциях:

Прага;

Пардубице;

Оломоуц;

Острава Свинов;

Острова;

Богумин.

В свою очередь, паспортный контроль в Польше проводится в Перемышле. Украинский контроль проходит во время поездки в поезде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновляет курсирование поезд Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье. По этому маршруту поезд не ходил с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поезд начнет курсировать с 10 июня, на маршрут выйдет Hyundai Rotem.

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