"Укрзалізниця" вернула популярный маршрут "Интерсити": поезда не ходили с начала большой войны

В Украине возобновляет курсирование поезд Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье. По этому маршруту поезд не ходил с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Поезд начнет курсировать с 10 июня, на маршрут выйдет Hyundai Rotem. Как сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" (УЗ), расписание будет следующим:

отправление из Киева – ежедневно в 06:35, прибытие в Днепр – в 12:57, в Запорожье – в 14:25;

отправление из Запорожья – ежедневно в 14:45, прибытие в Днепр – в 16:04, в Киев – в 22:15.

Билеты поступят в продажу уже 24 мая, во второй половине дня. Купить проездные документы можно будет в приложении УЗ, на сайте, а также в офлайн-кассах.

При этом с 10 июня в Украине в целом вводится новый график движения поездов. Он будет действительным в течение летнего сезона 2023 года. В график добавлены новые рейсы, а также внесены изменения для существующих маршрутов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила возврата средств за железнодорожные билеты. Так, если раньше вернуть полную стоимость купе и половину плацкарта можно было не позже чем за 9 часов до отправления поезда, то теперь это время уменьшили до 6 часов.

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