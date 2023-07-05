Из Украины будут курсировать прямые поезда в Германию: когда и куда именно

Из Украины в 2024 году планируется запустить поезда в Германию. В частности, могут запустить рейсы Киев – Берлин и Киев – Ганновер через Лейпциг и Дрезден.

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Об этом заявил основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура Forbes. Проект планируют реализовать совместно с "Укрзалізницею".

Янчура отметил, что поезд из Киева в Берлин курсировал до 2012 года и пользовался большой популярностью, но стоимость проезда поездом через Германию выросла в результате установления коммерческих условий немецкой железной дорогой. Это привело к тому, что маршрут стал убыточным и рейс был закрыт.

"У нас другая бизнес-модель, чем у государственных операторов, поэтому надеемся на достижение взаимовыгодного соглашения с "Укрзалізницею". УЗ не нужно будет делиться доходом с польской и немецкой железными дорогами. Распределение будет такое же, как на маршруте в Прагу. "Укрзалізниця" перевозит своими поездами пассажиров к границе и получает за это доход, мы перехватим пассажиров на границе и везем их дальше. Пассажиру достаточно для всего путешествия одного билета", – объяснил Янчура.

При этом у RegioJet очень оптимистичные ожидания по этому проекту, потому что в Германию ездит гораздо больше украинцев, чем в Чехию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по самому популярному внутреннему железнодорожному маршруту в Украине №191/192 Киев – Львов пустят дополнительный поезд на регулярной основе. Рейсы запланированы на июль. Воспользоваться поездом смогут жители Днепра и Харькова.

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