Самый популярный поезд в Украине будет ходить чаще: как изменилось расписание

По самому популярному внутреннему ж/д маршруту в Украине №191/192 Киев – Львов пустят дополнительный поезд на регулярной основе. Рейсы запланированы на июль. Воспользоваться поездом смогут также жители Днепра и Харькова.

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Пробные рейсы уже состоялись 30 июня, 1, 2 июля и показали свою незаменимость, сообщила "Укрзалізниця" (УЗ). Также поезд уже был назначен на 8 и 15 июля, а теперь добавили новые даты.

"7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июля поезд будет отправляться из столицы в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. В эти же даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27", – сообщили в УЗ.

Для пассажиров из Днепра организована легкая пересадка на этот рейс с поездов №79 Днепр — Киев, №38 Запорожье — Киев. Для пассажиров из Харькова – пересадка с поезда №63 Харьков – Киев в течение 1,5 часа. Также в обратном направлении можно осуществить пересадку с львовского поезда №192/191 на поезда №64 Киев – Харьков и №80 Киев – Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Отмечается, что дополнительный поезд состоит из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода. В них есть кондиционеры, видеонаблюдение, вакуумные туалеты и пеленальные столики.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" в разгар сезона ограничила поезда в Карпаты. При этом планируется назначить дополнительные электрички и шаттлы, которые помогут украинцам добираться на курорты.

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