Из-за обстрелов РФ без света остаются жители 6 областей Украины: озвучены регионы

В Украине в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 7 населенных пунктов. В результате предварительных обстрелов страны-террористки России без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Также из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС без света жители Херсонщины.

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При этом прямой угрозы из-за подрыва ГЭС для ЗАЭС нет. Ситуация на оккупированной электростанции мониторится "Энергоатомом", сообщает Министерство энергетики 7 июня.

В министерстве добавили, что при всех вызовах энергосистема работает стабильно. Дефицита электроэнергии нет, но из-за подрыва Каховской ГЭС в будущем возможны трудности с заживлением и налаживанием стабильного электроснабжения для потребителей близлежащих территорий после их деоккупации.

"Ситуация в энергосистеме по состоянию на 7 июня: из-за подрыва Каховской ГЭС и вызванного наводнением без света 20 тысяч потребителей в Херсонской области, в Херсоне подтоплены 129 трансформаторных подстанций, в Николаевской области - затоплены две солнечные электростанции, энергосистема страны работает стабильно", – говорится в заявлении.

Как сообщает 7 июня компания ДТЭК, для Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Одесщины не приходились лимиты потребления электроэнергии.

"Если у вас нет света, возможно, возникла локальная авария. В таком случае обратитесь в частные сообщения на Facebook-страницу вашего оператора системы распределения по ссылке", – отметили в компании.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области привел к затоплению ориентировочно 10 тыс. га сельскохозяйственных земель на правобережье. Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.