Из-за "особенности" банкоматов ПриватБанка украинцы забывают по 2 тыс. карт в день: что происходит

Украинцы ежедневно забывают в банкоматах ПриватБанка по 2 тыс. карт в день, сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко. Главная причина – "особенность" работы аппарата. Сперва украинцам выдают наличку, а уже после – карту. В результате часть клиентов забирают деньги, забывают карту и уходят.

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Как пишет "Минфин", такой порядок действий соблюдают немногие банки. Большинство настроило свои банкоматы иначе – те сначала выдают карточку (вероятно, чтобы люди их не забывали), а после наличные. Говоря о 2 тыс. забытых карт, Дмитрий Мусиенко отметил, что около 60% забытых карт банка удается возвращать владельцам. Поскольку есть функция звонка забывчивому клиенту. Но сразу признал, что такая возможность (звонка) есть только у клиентов Привата. Если карту выпустил другой банк, у него такого шанса не будет. Он останется без карты.

"После того как вы забыли карту, банкомат переходит в режим ожидания, который продолжается до начала обслуживания следующего клиента. Также дополнительно, если была забыта карта ПриватБанка, мы пытаемся дозвониться к владельцу карты и попросить его вернуться в банкомат, чтобы забрать карту. Для держателей карт других банков это сделать невозможно, поскольку у нас отсутствует контактный номер телефона. Далее, вы должны ввести PIN-код карты и банкомат вернет ее. Если клиент не воспользовался возможностью вернуть карту, банкомат безвозвратно забирает карту, и она в дальнейшем уничтожается", – рассказал Мусиенко.

Он сообщил "Минфину", что в 2021 году в банкоматах Приватбанка было забыто около 1 млн карт, а после возвращено около 600 тыс. Показатели в прошлом году предложили оставить за скобками из-за начала широкомасштабной войны.

"В целом, сравнивать эти периоды по абсолютным показателям не совсем корректно, поскольку в 2022 году часть территории Украины была временно оккупирована, произошла значительная миграция населения — все это повлияло на количество клиентов, снимающих средства, и на количество банкоматов. То есть, сравнивая эти периоды, сейчас забывают карт меньше, но и транзакций стало меньше", – считает Дмитрий Мусиенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ПриватБанк снова осуществляет валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ (Национального банка Украины). Также с 20 июня финучреждение возобновило сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания.

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