ПриватБанк вернул прием долларов в терминалах: что нужно знать

ПриватБанк снова осуществляет валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ (Национального банка Украины). Также с 20 июня финучреждение возобновило сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания.

Видео дня

Сюда же входит услуга пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют. Об этом говорится в сообщении ПриватБанка 22 июня.

"ПриватБанк осуществляет валютно обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ. Как сообщили в банке, по действующим нормам и правилам все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", – говорится в заявлении финучреждения.

Отметим, 20 июня Нацбанк принял изменения в нормативно-правовую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот. Со всеми банками иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции. Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься в обмен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине курс доллара 22 июня изменился по сравнению со вчерашним днем. В настоящее время американская валюта стоит 36,80/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению с 21 июня курс и на покупку и продажу снизился на 5 копеек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!