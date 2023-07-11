Изменятся ли цены на бензин и дизель в Украине из-за удешевления нефти: прогноз

В Украине цены на бензин и дизельное топливо (ДТ) на АЗС, вероятно, не изменятся из-за удешевления нефти в мире. С начала июля стоимость увеличилась в среднем до 5 грн/л, при этом цены могут вырасти еще больше.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко. "О возможном падении цен на бензин скажу, что очень маловероятно. Это цены на нефть должны рухнуть до $40-50 за баррель. Сейчас же они больше $70, но все может быть", – отметил он.

Сиренко рассказал о текущей ситуации на рынке топлива. Так, за первую декаду (1-10) июля зафиксировано, что в среднем операторы прибавили 5 грн/л – и на бензин и ДТ.

"Это, в принципе, соответствует добавленному акцизу на бензин с 1 июля и уже существенно превышает увеличение налогов на дизтопливо. Поэтому такой прогноз: по бензинам мы еще увидим часть НДС, потому что есть вероятность, что операторы пойдут на это и добавят еще пару гривен на литре. А может и 5, если им совесть позволит. Сейчас крупные операторы уперлись в отметку в 49,99 грн и по бензинам и по ДТ", – объяснил он.

При этом стоимость дизеля в дальнейшем вряд ли будет повышаться. В частности, оптовая цена немного назад откатилась после первых дней июля, подчеркнул Сиренко.

"Пофантазируем о наценке – довоенной или о сверхбольшой, военной. Если как и в прошлом году прибавлять 15 грн, то мы, вероятно, по бензинам и до 60 грн можем дойти. А если те скромные 7 грн или 5 грн, то можно уже и останавливаться "Пока оптовая цена бензинов встречается и 43 и 44 грн/л. Грубо говоря, вместе с доставкой 5 грн/л у тех, кто торгует по 49,99 грн, она есть", - отметил он.

Однако по дизтопливо еще лучше ситуация. Дело в том, что в этом сегменте предложения ниже 40 грн.

"Даже вчера было 39 грн, а сегодня, думаю, еще ниже. Поэтому там уже в принципе о каком-то удорожании говорить нельзя, и наоборот, из-за падения цен на нефть и конкуренцию можно ожидать, что кто-то пойдет вниз. Но здесь речь идет о крупных операторах все же, потому что у них нет реализации", – подытожил специалист.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине на 10 июля средняя стоимость бензина А-95 на АЗС составляет 48,17 грн/л. Ровно за месяц цена повысилась на 2,32 грн/л.

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