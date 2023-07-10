В Украине всего за месяц цены на бензин поднялись более чем на 2 грн: в каких областях самый дорогой и дешевый
В Украине по состоянию на 10 июля средняя стоимость бензина А-95 на АЗС составляет 48,17 грн/л. Ровно за месяц цена повысилась на 2,32 грн/л.
Об этом свидетельствует мониторинг OBOZREVATEL. По состоянию на 10 июля, согласно данным системы "ВСЕ АЗС", самые высокие средние цены на бензин зафиксированы в таких областях:
- Херсонская – 51 грн/л;
- Черниговская – 50 грн/л;
- Донецкая – 49 грн/л.
В свою очередь самый дешевый А-95 продается в таких регионах:
- Винницкая область – 47,07 грн/л;
- Хмельницкая – 47,07 грн/л.
В каких областях бензин больше всего подорожал?
- Днепропетровская – 47,74 грн/л (+3,99 грн);
- Львовская – 48,24 грн/л (+3,89 грн);
- Одесская – 48,40 грн/л (+3,65 грн).
Сколько стоит А-95 во всех регионах Украины и как изменились цены за месяц?
- Винницкая область – 47,07 грн/л (+2,67 грн в месяц);
- Волынская – 47,90 грн/л (+2,90 грн);
- Днепропетровская – 47,74 грн/л (+3,99 грн);
- Донецкая – 49 грн/л (+1,26 грн);
- Житомирская – 47,90 грн/л (+3,15 грн);
- Закарпатская – 46,99 грн/л (+2,34 грн);
- Запорожская – 47,95 грн/л (+2,95 грн);
- Ивано-Франковская – 47,90 грн/л (+2,60 грн);
- Киевская – 48,08 грн/л (+1,83 грн);
- Кировоградская – 47,95 грн/л (+2,45 грн);
- Львовская – 48,24 грн/л (+3,89 грн);
- Николаевская – 47,95 грн/л (+3,21 грн);
- Одесская – 48,40 грн/л (+3,65 грн);
- Полтавская – 47,95 грн/л (+2,95 грн);
- Ровенская – 47,90 грн/л (+3,15 грн);
- Сумская – 48,50 грн/л (+50 коп.);
- Тернопольская – 47,90 грн/л (+3,15 грн);
- Харьковская – 47,95 грн/л (+1,95 грн);
- Херсонская – 51 грн/л (без изменений);
- Хмельницкая – 47,07 грн/л (+3,32 грн);
- Черкасская – 48,45 грн/л (+1,45 грн);
- Черниговская – 50 грн/л (без изменений);
- Черновицкая – 48,10 грн/л (без изменений).
Почему бензин подорожал?
В Украине с 1 июля вернули налогообложение реализации топлива. Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Международный валютный фонд (МВФ) настоял на возвращении налогообложения горючего на довоенный уровень.
"Партнеры предъявляют определенные требования – есть 19 требований меморандума с Международным валютным фондом. Еще с прошлого года речь шла о постепенном возврате налогов, чтобы Украина имела возможность содержать свои Вооруженные силы самостоятельно и в должном объеме в течение войны", – сказал глава Кабмина.
Как сообщал OBOZREVATEL, существует много способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется включать его на максимальную мощность, а устанавливайте комфортную температуру.
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