В Украине всего за месяц цены на бензин поднялись более чем на 2 грн: в каких областях самый дорогой и дешевый

В Украине по состоянию на 10 июля средняя стоимость бензина А-95 на АЗС составляет 48,17 грн/л. Ровно за месяц цена повысилась на 2,32 грн/л.

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Об этом свидетельствует мониторинг OBOZREVATEL. По состоянию на 10 июля, согласно данным системы "ВСЕ АЗС", самые высокие средние цены на бензин зафиксированы в таких областях:

Херсонская – 51 грн/л;

Черниговская – 50 грн/л;

Донецкая – 49 грн/л.

В свою очередь самый дешевый А-95 продается в таких регионах:

Винницкая область – 47,07 грн/л;

Хмельницкая – 47,07 грн/л.

В каких областях бензин больше всего подорожал?

Днепропетровская – 47,74 грн/л (+3,99 грн);

Львовская – 48,24 грн/л (+3,89 грн);

Одесская – 48,40 грн/л (+3,65 грн).

Сколько стоит А-95 во всех регионах Украины и как изменились цены за месяц?

Винницкая область – 47,07 грн/л (+2,67 грн в месяц);

Волынская – 47,90 грн/л (+2,90 грн);

Днепропетровская – 47,74 грн/л (+3,99 грн);

Донецкая – 49 грн/л (+1,26 грн);

Житомирская – 47,90 грн/л (+3,15 грн);

Закарпатская – 46,99 грн/л (+2,34 грн);

Запорожская – 47,95 грн/л (+2,95 грн);

Ивано-Франковская – 47,90 грн/л (+2,60 грн);

Киевская – 48,08 грн/л (+1,83 грн);

Кировоградская – 47,95 грн/л (+2,45 грн);

Львовская – 48,24 грн/л (+3,89 грн);

Николаевская – 47,95 грн/л (+3,21 грн);

Одесская – 48,40 грн/л (+3,65 грн);

Полтавская – 47,95 грн/л (+2,95 грн);

Ровенская – 47,90 грн/л (+3,15 грн);

Сумская – 48,50 грн/л (+50 коп.);

Тернопольская – 47,90 грн/л (+3,15 грн);

Харьковская – 47,95 грн/л (+1,95 грн);

Херсонская – 51 грн/л (без изменений);

Хмельницкая – 47,07 грн/л (+3,32 грн);

Черкасская – 48,45 грн/л (+1,45 грн);

Черниговская – 50 грн/л (без изменений);

Черновицкая – 48,10 грн/л (без изменений).

Почему бензин подорожал?

В Украине с 1 июля вернули налогообложение реализации топлива. Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Международный валютный фонд (МВФ) настоял на возвращении налогообложения горючего на довоенный уровень.

"Партнеры предъявляют определенные требования – есть 19 требований меморандума с Международным валютным фондом. Еще с прошлого года речь шла о постепенном возврате налогов, чтобы Украина имела возможность содержать свои Вооруженные силы самостоятельно и в должном объеме в течение войны", – сказал глава Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует много способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется включать его на максимальную мощность, а устанавливайте комфортную температуру.

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