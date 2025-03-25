Кабмин окончательно ликвидировал КРАИЛ: что будет дальше

Кабинет министров Украины окончательно ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Теперь вместо нее полноценным новым регулятором рынка станет госагентство "ПлейСити". Следующим этапом большой реформы является появление цифровой платформы для лицензирования операторов.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 марта. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Принято решение ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей. Установлено, что правопреемником имущества, прав и обязанностей Комиссии является Государственное агентство "ПлейСити", – говорится в сообщении.

Также этим решением Кабмина создается комиссия по ликвидации КРАИЛ. Такие комиссии обычно занимаются вопросами увольнения или переоформления сотрудников, закрытием банковских счетов, исключением из реестров и другими юридическими вопросами.

Замена КРАИЛ на "ПлейСити" – только часть масштабной реформы регулирования азартных игр в Украине. Новые правила в целом еще в середине февраля-2025 утвердил Кабинет министров. Ранее решение об этой реформе приняла Верховная Рада – в декабре 2024 года. О создании "ПлейСити" правительство сообщило в конце марта-2025, вложившись в установленный для себя дедлайн, который обязывал создать новое ведомство до 1 апреля.

Предполагается, что новая система контроля над азартным рынком будет полностью автоматизированной и без бумажных документов, а некоторые требования к операторам статут жестче. Агентство "ПлейСити" становится центральным органом исполнительной власти, который подчиняется Министерству цифровой трансформации и координируется напрямую вице-премьером Михаилом Федоровым.

"Это первый важный шаг в реформировании регуляции азартных игр в Украине. Следующим этапом станет создание цифровой платформы для лицензирования операторов", – объясняли в Кабмине.

Работа этой платформы и будет предусматривать полную автоматизацию процессов. Вместо бумажных документов, которые посылали по почте, регистрация и подача документов будут проходить онлайн. Кроме того, обновятся требования к лицензиям:

операторы не должны иметь налоговых долгов, связей с РФ;

должны соответствовать критериям безупречной репутации;

в случае получения двух штрафов лицензия будет аннулирована.

Как сообщал OBOZ.UA, легальный игорный бизнес в Украине стал одним из лидеров по налоговым поступлениям, поддерживающим экономику и обороноспособность страны. Главный вызов – борьба с коррупцией и теневыми схемами, которые могут подорвать положительный тренд.

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