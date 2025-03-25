Легальный гемблинг приносит сотни миллионов в бюджет Украины: аналитик рассказал, стоит ли ожидать больше

Легальный игорный бизнес в Украине не только выжил во время войны, но и стал одним из лидеров по налоговым поступлениям, поддерживающим экономику и обороноспособность страны. Главный вызов – борьба с коррупцией и теневыми схемами, которые могут подорвать этот положительный тренд.

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Об этом рассказал украинский защитник и аналитик Николай Мельник. По его словам, экономические процессы должны приспосабливаться к новой реальности, и гемблинг – одна из первых отраслей, которые смогли адаптироваться.

Он отметил, что этот сектор продолжает стабильно платить налоги и тем самым вносит значительный вклад в финансирование оборонных потребностей страны. Официальные данные свидетельствуют о беспрецедентном росте налоговых поступлений от легального игорного бизнеса в Украине. Так, в январе 2025 года бюджет получил 735,63 млн. грн. от операторов игорного рынка, что на 74,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Игорный бизнес во время войны сохранился и платит налоги. Это один из немногих секторов, который не только выжил, но и наращивает доходы государства", – отметил Мельник.

Интересно, что такой рост происходит, несмотря на один из самых жестких в мире налоговых режимов для этой индустрии и бюрократические преграды. В то же время, по словам Мельника, будущее гемблинга будет зависеть от государственной политики, ведь большинство чиновников пытаются усилить регуляторное давление на отрасль.

Легальный гемблинг не только платит налоги, но и поддерживает силы обороны Украины. В то же время нелегальный рынок, в значительной степени контролируемый российскими структурами, продолжает работать в тени, генерируя доходы через коррупционные схемы.

"Украинский гемблинг адаптируется к работе в условиях войны: офлайн-сегмент уступил онлайну. Именно онлайн-гемблинг активно меняется, технологизируется и расширяется. Но главное - он работает легально и платит налоги, в отличие от теневых схем", – отметил Мельник. По его словам, если в 2025 году власти не начнут реальную борьбу со взяточничеством и коррупцией в этом секторе, то страна рискует потерять значительную часть налоговых поступлений.

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